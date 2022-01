Syndrome apportera son point de vue sur l’horreur de la survie pour changer cette année

Image : RedDeerGamesAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous aimez les jeux d’horreur à la première personne, la Switch en a certainement beaucoup ; certains sont même sacrément bons. Un autre a été annoncé qui espère faire sa marque sur l’eShop – Syndrome, développé par Camel 101 et apporté à Switch par RedDeerGames, fera ses débuts sur console sur Switch plus tard cette année.

C’est un jeu qui est sorti sur Steam en 2016, bien que les avis des utilisateurs soient mitigés. Sur la base des images et des critiques de la version PC, cela rappelle certainement quelque chose comme Alien: Isolation, bien que cela soit bien sûr un effort d’une équipe de développement beaucoup plus petite. Vous vous réveillez d’un sommeil cryogénique sur une station spatiale et devez vous cacher de diverses choses qui tentent de vous tuer – une configuration classique, sans aucun doute.

L’éditeur met l’accent sur les aspects de survie du jeu – les munitions sont limitées, vous serez souvent mieux servi en restant dans l’ombre et vous essayerez de percer le mystère de ce qui s’est passé sur la station.

Nous garderons les yeux ouverts pour plus de détails dans les mois à venir.