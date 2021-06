Syndrome de détresse respiratoire aiguë pendant la pandémie de COVID-19

De nombreux patients atteints de CARDS ont une tolérance relativement bonne à un faible taux d’oxygène dans le sang appelé hypoxémie silencieuse, également appelée «hypoxémie heureuse». (Image représentative)

Par le Dr Viswesvaran Balasubramanian

La pandémie de coronavirus (COVID-19) présente de nombreux défis pour la communauté des chercheurs et le système de santé du monde entier. Environ 10 à 20 pour cent des patients hospitalisés infectés par le COVID-19 peuvent souffrir d’une pneumonie grave et du syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), nécessitant une assistance par ventilation mécanique. Bien que le SDRA puisse être causé par diverses agressions pulmonaires directes ou indirectes telles que d’autres infections respiratoires, des traumatismes, des blessures par aspiration ou par inhalation aux poumons, l’insuffisance respiratoire hypoxémique grave secondaire à l’infection au COVID-19 a entraîné un nombre sans précédent de patients admis en soins intensifs. unités (USI) dans le monde entier. Avec la pandémie en cours, les chercheurs en médecine et les cliniciens du monde entier s’efforcent de comprendre les caractéristiques uniques potentielles de la maladie.

L’évolution des faits scientifiques suggère que le SDRA lié au COVID-19 sévère, appelé aussi CARDS, peut différer du SDRA typique. Des études ont observé que CARDS peut se présenter comme le modèle ARDS classique où ceux qui ont le niveau d’oxygénation le plus bas ont également la pire mécanique pulmonaire et le poumon aéré plus petit. Cependant, ce qui est unique à CARDS, c’est que peu de patients peuvent présenter un mauvais état d’oxygénation malgré une bonne mécanique pulmonaire suggérant différents processus pathologiques.

De nombreux patients atteints de CARDS ont une tolérance relativement bonne à un faible taux d’oxygène dans le sang appelé hypoxémie silencieuse, également appelée «hypoxémie heureuse». Cette dissociation entre oxygénation et travail respiratoire chez certains de ces patients a un impact sur la prise de décision de prise en charge d’un patient sous ventilation mécanique et a incité certains cliniciens à éviter les ventilateurs mécaniques jusqu’à l’apparition de signes cliniques de détérioration clinique. En plus de cela, d’autres modalités d’amélioration de l’oxygénation telles que l’auto-proposition éveillée et l’utilisation de canules nasales à haut débit et d’ECMO ont pris de l’importance au cours de la pandémie actuelle. En plus de cela, quelques études ont observé qu’une utilisation moindre de la ventilation invasive était associée à une mortalité plus faible dans les essais cliniques. En ce qui concerne les médicaments, l’utilisation de corticostéroïdes chez les patients COVID-19 nécessitant un supplément d’oxygène ou une assistance ventilatoire a permis d’améliorer les résultats. De même, chez certains patients, l’utilisation d’un traitement par anticorps monoclonal antagoniste des récepteurs de l’IL-6 aux patients hospitalisés atteints de COVID-19 nécessitant de l’oxygène ou une assistance ventilatoire est suggérée. La plupart des directives de traitement recommandent également l’utilisation de l’anticoagulation pour tous les patients hospitalisés atteints de COVID-19. Avec l’évolution des données et de la recherche, nous pourrions voir émerger une nouvelle modalité qui pourrait avoir un impact sur les résultats cliniques des patients souffrant de CARDS.

(L’auteur est consultant en pneumologie interventionnelle et médecine du sommeil, Yashoda Hospitals Hyderabad. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

