Syndrome de La Havane : des diplomates américains en Autriche frappés par une maladie mystérieuse – enquête lancée | Monde | Nouvelles

Et les autorités américaines et autrichiennes ont confirmé qu’elles enquêtaient sur ces incidents, qui surviennent à un moment où Cuba est sous les projecteurs en raison des manifestations généralisées en faveur de la démocratie. Le soi-disant syndrome de La Havane fait référence à ce que le gouvernement américain soupçonne d’être des attaques par radiofréquence « dirigées » contre des diplomates américains qui ont entraîné diverses affections neurologiques et qui sont apparues pour la première fois dans la capitale cubaine en 2016.

Le secrétaire d’État américain Andrew Blinken a confirmé le mois dernier qu’un vaste examen de l’identité ou de la cause des maladies était en cours, et il semble maintenant que les attaques se soient propagées à la capitale autrichienne.

Le magazine New Yorker a déclaré vendredi que depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden en janvier, environ deux douzaines d’officiers du renseignement, de diplomates et d’autres responsables américains à Vienne ont signalé des symptômes similaires à ceux du syndrome de La Havane, ce qui ferait de la ville la deuxième plus grande ville. hotspot après La Havane.

Le ministère autrichien des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué : « Nous prenons ces rapports très au sérieux et, conformément à notre rôle en tant qu’État hôte, nous travaillons avec les autorités américaines pour faire la lumière sur ce problème.

“La sécurité des diplomates en poste à Vienne et de leurs familles est de la plus haute importance pour nous.”

Un porte-parole du département d’État a déclaré que les États-Unis « enquêtaient vigoureusement » sur les cas signalés.

Autrefois un centre d’intrigues de la guerre froide, Vienne abrite plusieurs agences des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ce qui signifie que les plus grands pays, dont les États-Unis et la Russie, y ont souvent trois ambassadeurs et une importante présence diplomatique.

Des diplomates américains en Chine ont signalé des problèmes de santé similaires un an plus tard, tout comme les agents de la CIA travaillant pour contrer les opérations secrètes russes.

En outre, l’enquête Trump a été relancée en 2020 après deux attaques présumées à énergie dirigée à Londres et en Virginie du Nord contre des employés de la Maison Blanche en 2019, avec deux employées apparemment ciblées.

Les victimes signalent des maux de tête persistants, une perte d’audition et d’équilibre et, dans certains cas, des lésions cérébrales permanentes.

En 2018, Jeanne Shaheen, sénatrice démocrate du New Hampshire, a déclaré : « Ces blessures, et le traitement ultérieur par le gouvernement américain, ont été un cauchemar pour ces fonctionnaires dévoués et leurs familles.

“Il est évident qu’un adversaire américain aurait beaucoup à gagner du désordre, de la détresse et de la division qui ont suivi.”

S’adressant à Express.co.uk en 2018, le Dr Ian McLoughlin, professeur d’informatique à l’Université du Kent, a déclaré qu’il n’était pas disposé à spéculer sur la question de savoir si les pays développaient des armes soniques – mais a ajouté: “La technologie est là.”

Il a ajouté : « Nous avons les outils pour détecter ces sons en laboratoire, mais ce n’est pas là que quelque chose comme ça se produirait.

« Ce serait très difficile à détecter.

Il a émis l’hypothèse que les incidences du syndrome de La Havane détectées jusqu’à présent étaient le résultat de tentatives de surveillance plutôt que d’attaques ciblées.

Des manifestations généralisées à travers Cuba ont commencé le 11 juillet, motivées par des pénuries de nourriture et de médicaments ainsi que par la réponse du gouvernement cubain à la pandémie de COVID-19.