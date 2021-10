Cinq familles seraient tombées malades à l’ambassade américaine à Bogota. Les agences de renseignement américaines et colombiennes enquêtent sur ces cas, mais soupçonnent qu’il s’agit du mystérieux syndrome de La Havane. Plus de 200 diplomates et espions américains ont souffert de cette maladie neurologique inexpliquée, qui déclencherait des nausées, des vertiges et des pertes de mémoire.

PLUS À VENIR