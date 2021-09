Syndrome de tachycardie posturale orthostatique, un autre symptôme désagréable du Covid persistant

02/09/2021 à 13h30 CEST

À ce stade de la pandémie, le coronavirus est déjà devenu un problème de santé publique dans sa facette la plus visible. Le nombre élevé d’infectés, d’hospitalisations et de décès qu’il continue de provoquer.

Mais il y a une autre facette du SARS-CoV-2 que les experts mettent sur la table depuis un certain temps comme un problème qui affectera la santé publique à long terme, le Long Covid ou Covid persistant.

Cela peut vous intéresser : Quel est le rôle de la coagulation sanguine dans le Covid-19 persistant ?

Les patients qui ont passé l’infection avec plus ou moins de sévérité qui sont affectés par symptômes très invalidants tels que malaise général, asthénie, fatigue constante, douleurs thoraciques, maux de tête et anosmie.

Mais d’autres symptômes persistent aussi comme

Cardiaque (palpitations, hypertension, tachycardies) Coagulation (hématomes, microthrombose) Dermatologique (urticaire, alopécie, éruptions cutanées) Problèmes ophtalmologiques, musculo-squelettiques et, bien sûr, psychologiques.

L’étude de cette pathologie est au centre de nombreuses réunions scientifiques de toutes spécialités, comme le congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC pour son sigle en anglais).

Cet événement a consacré une de ses sessions à l’examen des manifestations cardiovasculaires les plus fréquentes du Covid-19.

Et c’est qu’au-delà de la fatigue, la fatigue, la dyspnée (essoufflement) et la sensation de faiblesse généralisée,

« Le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, qui se caractérise par une augmentation soutenue de la fréquence cardiaque avec un effort minimal, est l’une des manifestations les plus fréquentes chez les patients atteints de Covid persistant, d’un point de vue spécifiquement cardiovasculaire », explique le Dr Héctor Bueno, vice-président. président de la Société espagnole de cardiologie (SEC).

Long COVID comprend plus de 200 symptômes d’évolution fluctuante qui font qu’un tiers des patients sont incapable de retourner au travail ou reprendre une activité physique normale.

Tests de diagnostic normaux pour les symptômes invalidants

L’un des problèmes les plus typiques du Covid persistant est le dissociation entre les symptômes et les tests objectifs de santé.

“Il est courant que les patients présentent une faiblesse sévère et une asthénie, et pourtant les résultats des tests d’évaluation de la fonction cardiopulmonaire ou musculaire sont tout à fait normaux”, explique le Dr Bueno.

Comme le dit le vice-président de la SEC : « Longue COVID est un problème majeur. En premier lieu, au niveau individuel en raison de l’impact qu’elle a sur les personnes qui en souffrent et sur leur qualité de vie. D’autre part, au niveau scientifique car les mécanismes exacts impliqués ne sont pas connus et des recherches supplémentaires sont nécessaires. Et troisièmement, au niveau de la santé car nous ne savons pas comment traiter ou prévenir ces symptômes. Et enfin, au niveau du système de santé car cela a un impact sur les réadmissions, les soins médicaux et les consultations.

Précisément, les experts ont passé en revue les taux de réhospitalisation de certains pays. En Europe, le Royaume-Uni se démarque, où le Covid a provoqué 30 % des réadmissions, par rapport au 4% de l’Espagne, passant par 10% de l’Italie.

Pour le Dr Bueno, les réadmissions ont beaucoup à voir avec le fonctionnement du système.

« Si vous sortez tôt, le taux de réadmission est plus élevé. L’Espagne, après la première vague, a peut-être été plus conservatrice et n’a pas libéré les patients aussi rapidement. Même si ce n’est qu’une hypothèse. Ce qui est peu probable, c’est que la maladie soit différente d’un pays à l’autre », réfléchit-il.

Impact du COVID-19 sur le cœur

Parmi les conséquences aiguës généralisées du COVID-19, les plus fréquentes sont symptômes pneumologiques et inflammatoires.

«Quand il s’agit du cœur, nous avons le myocardite (inflammation du myocarde) et aussi phénomènes thrombotiques, comme la thromboembolie pulmonaire et thrombose artérielle comme la crise cardiaque ou l’accident vasculaire cérébral », détaille le cardiologue.

Ces conditions régressent assez rapidement, mais une petite proportion de patients conserve un certain degré de lésions myocardiques persistantes.

De plus, une étude suédoise publiée dans le magazine The Lancet a montré que les patients ayant souffert du Covid-19 ont un risque trois fois plus élevé de subir une crise cardiaque crise cardiaque ou accident vasculaire cérébral.