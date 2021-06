Syndrome du visage vide : qu’est-ce que c’est et comment le surmonter | Vie

Il est probable qu’à partir de demain vous ressentirez de la peur ou de l’insécurité si vous sortez sans masque, et cela a une explication psychologique.

A partir de demain 26 juin, le masque n’est plus obligatoire en extérieur, tant que vous pouvez garder vos distances avec les non-cohabitants, ce qui restera obligatoire, par exemple, dans les rues passantes. Quoi qu’il en soit, il y aura beaucoup de citoyens qui commenceront à souffrir ce que les psychologues appellent “syndrome du visage vide”.

Et c’est qu’après plus d’un an où le masque a été obligatoire aussi bien à l’intérieur autre que la maison elle-même qu’à l’extérieur, à partir de ce samedi il ne sera plus obligatoire de le porter, bien qu’évidemment, toute personne qui ne se sent pas en sécurité pourra continuer à l’utiliser sans aucun problème.

Concernant ce syndrome, Sonia Castro, psychologue et membre de l’Institut européen de psychologie positive de Madrid, a déclaré à Europa Press Television qu'”il n’y a pas de traitement efficace et concret” pour ce syndrome, et ce qu’il faut faire c’est “de fournir l’apprentissage de certains outils et stratégies « Aux personnes qui souffrent de cette insécurité afin de mieux gérer la peur et l’anxiété.

Cette mesure qui sera mise en pratique demain, est une mesure pour que, petit à petit, on s’habitue à cette situation qui peut provoquer peur et anxiété en ne portant pas de masque sur le visage.

Ils précisent que ce syndrome c’est totalement différent chez chacun. C’est parce qu’il y aura des gens qui sont déjà vaccinés avec le calendrier complet, et d’autres qui n’ont même pas de dose. Cela dépendra aussi des relations sociales que vous avez désormais.

Sonia Castro ajoute qu’il y a trois caractéristiques à reconnaître si l’on souffre de ce syndrome, comme “la peur de la contagion ou d’être infecté, le sentiment d’insécurité lorsqu’on ne porte pas de masque ou si on se sent mal à l’aise lorsqu’on interagit avec une personne qui ne porte pas de masque”. porter.” Il affirme que souffrir de ce syndrome est normal, et qu’il se normalisera au fil des semaines.