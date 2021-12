Synology 2022 : routeur RT6600ax Wi-Fi 6, DSM 7.1 et toutes les annonces majeures

Synology a connu un excellent 2021 ; il a étendu son avance en tant que fabricant des meilleurs serveurs NAS domestiques, et bien qu’il n’ait pas sorti autant de nouveaux modèles que d’habitude, son portefeuille existant continue de se vendre remarquablement bien.

Le plus grand changement n’est pas venu sous la forme de matériel, mais de logiciel : l’interface DSM de longue date de la marque a reçu une mise à jour vers DSM 7.0 avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Avec 2022 au coin de la rue, Synology montre ce qui se profile à l’horizon lors de son événement de lancement Synology 2022 and Beyond.

Synology a mis en évidence de nombreux produits, et dans cet article, je vais me concentrer sur quatre domaines : la mise en réseau, les mises à jour DSM, Surveillance Station et les produits de mise en réseau cloud de la marque. Voyons donc ce que Synology vous réserve pour les mois à venir et pourquoi vous devriez être excité.

Sauter à:

Le Synology RT6600ax est un routeur Wi-Fi 6 avec une connectivité 2,5 GbE

Source : Synologie

Synology a sorti son premier routeur – le RT1900ac – en 2016, et l’a suivi avec le RT2600ac plus tard dans l’année. Près de cinq ans plus tard, Synology présente un nouveau modèle de la série : le RT6600ax.

Le routeur contient tout un ensemble de fonctionnalités ; c’est le premier routeur Wi-Fi 6 de Synology, et c’est une solution tri-bande qui est l’une des premières à fonctionner sur la fréquence de 5,9 GHz. Il dispose également d’une largeur de canal de 160 MHz, d’une connectivité de liaison montante 2,5 GbE pour une bande passante multi-gigabit, de quatre ports LAN Ethernet Gigabit et de six antennes à gain élevé. L’esthétique de la conception est conforme au reste des routeurs du portefeuille de Synology, et le RT6600ax devrait faire ses débuts officiels au premier trimestre 2022.

Pour coïncider avec le lancement du RT6600ax, Synology présente SRM 1.3, la dernière version de son logiciel de gestion de routeur. SRM 1.3 est livré avec de nouvelles fonctionnalités de gestion de réseau, notamment une prise en charge VLAN complète qui vous permet de délimiter vos appareils IoT de tous les autres produits connectés sur votre réseau domestique.

Le client mobile DS Router fait également l’objet d’une refonte avec un design moderne et un accès facile à diverses fonctionnalités du routeur, telles que le contrôle parental, les limitations de trafic, les filtres Web, etc. Dans l’ensemble, le RT6600ax et les mises à jour vers SRM 1.3 semblent très intéressants, et j’ai hâte de mettre la main sur le routeur. Nous en saurons plus sur son prix et quand il sera disponible dans les semaines à venir, alors restez à l’écoute pour cette information.

DSM 7.1 arrive au premier trimestre 2022

Source : Synologie

DSM 7.0 a été la plus grande mise à jour du logiciel de Synology en quatre ans, et la marque nous donne un aperçu de ce qui va arriver dans DSM 7.1. La mise à jour introduira la prise en charge multicanal et DFS SMB, des mises à jour d’Active Insight qui incluent la possibilité de surveiller les tâches Hyper Backup, de meilleures options de contrôle de la bande passante dans Active Backup for Business, le déploiement de Virtual DSM dans MailPlus et la possibilité d’effectuer des sauvegardes DSM complètes.

Les changements dans DSM 7.1 sont destinés aux cas d’utilisation de bureau, et la mise à jour sera disponible pour des tests à partir du premier trimestre 2022. Pour les utilisateurs de NAS à domicile, Synology Photos reçoit quelques nouveaux ajouts, y compris une nouvelle fonctionnalité de géolocalisation qui extrait les informations de localisation. à partir des métadonnées d’une image, en définissant des autorisations au niveau du dossier et en améliorant l’organisation des albums. Synology Drive reçoit également des mises à jour pour mobile, ce qui vous permet d’accéder plus facilement à vos données lors de vos déplacements.

Surveillance Station 9.0 ajoute une foule de nouvelles fonctionnalités

Source : Synologie

Surveillance Station fait l’objet d’une refonte majeure avec la version 9.0, y compris une nouvelle interface utilisateur plus facile à naviguer. Il existe désormais un Monitor Center qui vous donne un accès facile à tous vos flux et alertes, et un nouvel assistant de configuration facilite la configuration des caméras grâce à la possibilité de réutiliser les paramètres.

Le système de gestion centralisée (CMS) intègre également de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge HTTPS/SRTP ainsi que les mises à jour par appareil. Avec Synology se concentrant sur les services cloud, il lance un service de surveillance Synology C2 qui vous permet d’enregistrer directement des séquences de surveillance sur le cloud C2. Cette fonctionnalité est pratique si vous avez besoin d’une sécurité à plusieurs niveaux et que vous souhaitez qu’une instance de la séquence soit toujours accessible depuis le cloud.

Parallèlement aux changements, Synology présente l’enregistreur vidéo réseau DVA1622 destiné aux entreprises. Le NVR exploite l’IA pour la reconnaissance faciale et peut également reconnaître les plaques d’immatriculation, et il fonctionne en conjonction avec Surveillance Station 9.0.

C2 Suite est désormais disponible pour tous

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Synology a introduit de nouveaux services dans sa suite cloud C2 il y a quelques mois, et la marque profite de son événement annuel pour lancer officiellement toutes les nouvelles offres. C2 Backup est une solution de sauvegarde dans le cloud fournie avec des services de restauration sans système d’exploitation, et elle fonctionne désormais avec les machines macOS ainsi que Windows.

C2 Password est un ajout intéressant, car il s’agit d’un gestionnaire de mots de passe gratuit mais doté d’un ensemble de fonctionnalités qui rivalise avec les options payantes. Il existe un niveau familial payant qui ne coûte que 4,99 $ par an, mais pour les utilisateurs individuels, Synology a déclaré que le service sera gratuit quel que soit le nombre d’éléments stockés.

C2 Identity s’adresse aux entreprises à la recherche d’une solution gérée de manière centralisée pour l’authentification unique (SSO) et les instances LDAP déployées localement. Dans la même veine, C2 Transfer permet aux entreprises de transférer en toute sécurité des fichiers jusqu’à 20 Go.

Synology n’introduit pas de nouveau matériel NAS lors de cet événement, mais il y aura plus à partager sur ce front dans les semaines à venir. Avec un routeur Wi-Fi 6 dont le lancement est prévu et des mises à jour de la suite C2, de DSM et de Surveillance Station, il y a beaucoup à attendre de Synology au premier trimestre 2022.