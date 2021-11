Synology C2 Backup : devriez-vous utiliser cette solution de sauvegarde cloud ?

Synology est connu pour fabriquer les meilleurs boîtiers NAS domestiques, et en 2021, le fabricant taïwanais développe ses services cloud. C2 Storage a fait ses débuts il y a plusieurs années, avec le service de stockage en nuage offrant aux utilisateurs de NAS un moyen facile de sauvegarder et de stocker des données hors site.

Coïncidant avec le lancement de DSM 7.0, Synology a déployé de nouvelles offres dans la suite C2. Il a introduit C2 Password, un gestionnaire de mots de passe gratuit qui offre beaucoup des mêmes fonctionnalités que les meilleurs gestionnaires de mots de passe. C2 Password est livré avec une fonction de transfert de fichiers sécurisé, et pour les entreprises qui ont besoin d’envoyer des fichiers et des ensembles de données volumineux en toute sécurité, il a introduit C2 Transfer avec la possibilité de partager des fichiers de 20 Go.

Synology propose désormais C2 Backup, une solution complète pour sauvegarder les machines Windows dans le cloud. J’utilise le service depuis un certain temps maintenant, et voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que la sauvegarde C2 ?

Commençons par un aperçu de ce que C2 Backup a à offrir. Le service vous permet de sauvegarder sans effort l’intégralité de votre PC Windows, y compris la configuration du système et les paramètres utilisateur. Vous bénéficiez également de la gestion des versions de fichiers, de la possibilité de sauvegarder des disques externes, de politiques de rétention personnalisables et de sauvegardes planifiées.

Tout cela est comparable aux autres solutions de sauvegarde du secteur. En ce qui concerne les prix, C2 Backup coûte 36 $ par an pour 500 Go ou 100 $ pour 2 To, les deux plans vous permettant de sauvegarder un nombre illimité d’ordinateurs et la gestion des versions de fichiers est proposée. Synology possède des centres de données C2 aux États-Unis et en Allemagne, et il est prévu d’en créer un en Asie. J’ai utilisé celui d’Allemagne par défaut (il est situé à Francfort), et je n’ai eu aucun problème de bande passante.

Même si vous n’avez pas de serveur domestique Synology, vous pouvez utiliser C2 Backup pour sauvegarder votre PC Windows sur le cloud – cela fonctionne avec Windows 7 et Windows 10, avec un client Mac à venir l’année prochaine. J’ai été intéressé par l’utilisation de C2 Backup pour sa facilité d’utilisation. J’utilise Synology Drive pour sauvegarder les dossiers locaux de ma machine Windows sur mon NAS, et ces données sont sauvegardées sur Google Drive à l’aide de Cloud Sync pour m’assurer que j’ai au moins une instance des fichiers disponibles en ligne.

C2 Backup est facile à configurer et à utiliser, et il possède les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Pour les volumes système, j’utilise Active Backup for Business sur mon DiskStation DS1520+. L’utilitaire est très similaire à ce que Synology propose avec C2 Backup, à la seule différence qu’avec C2 Backup, vous n’avez pas besoin de compter sur un serveur domestique ; vous ne payez qu’une redevance annuelle et sauvegardez vos données de manière transparente sur les serveurs de Synology.

Avec C2 Backup, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire au service, de télécharger le client Windows et de configurer un calendrier de sauvegarde. Vous pouvez choisir de sauvegarder l’intégralité du PC Windows ou de sélectionner des volumes individuels – il n’y a aucun moyen de sauvegarder des dossiers individuels. Par défaut, le service sauvegarde automatiquement les données, mais vous pouvez sélectionner une planification personnalisée si vous souhaitez davantage de contrôle sur le moment où vos données sont sauvegardées.

Synology est sur le point de lancer une version commerciale de C2 Backup plus tard dans l’année qui permettra les sauvegardes sur Google Workspace et permettra aux utilisateurs de Microsoft 365 de sauvegarder les données stockées sur Exchange Online. Des travaux sont également en cours sur un client mobile qui vous permettra de visualiser et de restaurer les fichiers sauvegardés sur votre téléphone.

Devriez-vous utiliser la sauvegarde C2 ?

Synology affirme que C2 Backup est conçu pour être une solution facile à utiliser pour les utilisateurs à domicile souhaitant sauvegarder leurs données sur le cloud. Le fait qu’il propose des sauvegardes sans système d’exploitation signifie que vous pouvez sauvegarder l’intégralité de votre PC sur le cloud et restaurer les données sans effort sur un nouveau PC ou sur votre machine existante en cas de problème.

Une fois les données sauvegardées, vous pourrez afficher les données dans le portail de récupération, avec la même structure de dossiers que Windows. Vous pouvez voir l’historique des versions et il est possible de restaurer des fichiers ou des dossiers individuels. Ce qui est remarquable à propos de C2 Backup, ce n’est pas le fait qu’il sauvegarde les données sans effort, mais à quel point il est facile de restaurer vos données.

Il existe d’autres alternatives, mais C2 Backup offre l’un des moyens les plus simples de sauvegarder vos données.

La récupération du métal nu est sans effort. Vous pouvez facilement créer un fichier ISO ou utiliser une clé USB avec Recovery Media Creator (le même que celui utilisé avec Active Backup for Business) et l’utiliser pour restaurer l’intégralité des données sur une nouvelle machine. Vous devrez authentifier votre compte Synology et vous aurez la possibilité de choisir si vous souhaitez restaurer l’intégralité du système ou des volumes individuels, et si vous choisissez le premier, il transférera tout le contenu, y compris tous les paramètres système, le bureau icônes et applications.

Synology entre dans un domaine encombré qui comprend Backblaze, Wasabi, Amazon S3 et Google Cloud. Backblaze se démarque notamment par sa solution Personal Backup qui coûte 5$ par mois et permet de sauvegarder un nombre illimité de données. Il existe des limites à la récupération de données, et pour ceux qui recherchent plus de personnalisation, le B2 de Backblaze est une excellente alternative.

La sauvegarde C2 de Synology se distingue dans deux domaines : elle est facile à configurer et à utiliser, et elle vous permet de restaurer les données de manière transparente. Le service est idéal pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent sauvegarder l’intégralité de leur machine sans trop de tracas. Oui, il existe plusieurs alternatives dans cette catégorie, mais pour la facilité d’utilisation et l’abordabilité, la sauvegarde C2 a beaucoup à offrir. Si vous voulez voir ce que le service a à offrir, Synology propose une version d’essai de 90 jours qui vous permet d’utiliser C2 Backup sans carte de crédit.

