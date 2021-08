Synology C2 Transfer est mis en ligne avec des transferts de fichiers de 20 Go – et c’est gratuit pendant 90 jours

Synology joue un grand rôle dans les services cloud avec la famille C2. Il a introduit un gestionnaire de mots de passe gratuit appelé C2 Password il y a un mois et déploie actuellement C2 Transfer, un service de transfert de fichiers sécurisé qui vous permet de partager des fichiers jusqu’à 20 Go.

C2 Transfer vous permet de définir des limites de téléchargement et d’ajouter des filigranes — et toutes les données sont cryptées de bout en bout.

C2 Transfer est maintenant en ligne, et comme incitation supplémentaire, Synology permet un essai gratuit généreux de 90 jours pour toute personne intéressée à jeter un œil au service. Alors que C2 Password s’adresse aux utilisateurs réguliers, Synology cible les entreprises avec C2 Transfer ; le service est conçu pour permettre aux organisations d’envoyer des données « importantes et potentiellement sensibles » aux clients en toute sécurité.

Avec C2 Transfer, vous pourrez envoyer des fichiers d’une taille allant jusqu’à 20 Go, et il existe des garanties pour garantir que seul le destinataire prévu peut voir les données. Vous pourrez fournir un e-mail ou un numéro de téléphone du destinataire lors de l’envoi d’un fichier, et il recevra un mot de passe à usage unique pour authentifier son identité avant de pouvoir accéder aux données.

Vous pouvez également définir des limites de téléchargement – en vous assurant qu’un fichier n’est pas téléchargé plus d’une fois – créer des liens valides pour une durée donnée et ajouter des filigranes à tous les fichiers image envoyés pour plus de sécurité. Synology positionne C2 Transfer comme un service de transfert de fichiers sécurisé, et en tant que tel, il existe un cryptage AES-256 de bout en bout pour s’assurer qu’il n’y a pas d’accès non autorisé aux données. À l’heure actuelle, le service est limité aux navigateurs, mais il prendra en charge les clients Android et iOS au cours du quatrième trimestre 2021.

Les solutions de transfert de fichiers sécurisées ne manquent pas ; Massive.io vous permet d’envoyer des fichiers de plus de 100 Go, et il y a un forfait de 0,25 $/Go. Wormhole est une alternative gratuite qui vous permet d’envoyer jusqu’à 5 Go, avec des liens valables 24 heures. Ensuite, il y a SwissTransfer, un autre service gratuit qui ne nécessite pas d’enregistrement d’utilisateur et vous permet de partager jusqu’à 50 Go de fichiers avec des limites de téléchargement personnalisées et une protection par mot de passe, avec les données stockées sur des serveurs basés en Suisse.

C2 Transfer a tout ce que vous recherchez dans un service de transfert de fichiers sécurisé.

Avec C2 Transfer, Synology n’offre pas de niveau gratuit car le service est destiné aux entreprises. Le plan professionnel coûte 99,99 $ par an ou 9,99 $ par mois, et vous pouvez choisir entre un centre de données C2 situé à Seattle ou à Francfort, en Allemagne (le serveur Asie sera bientôt opérationnel). Pour les entreprises avec cinq comptes d’utilisateurs, C2 Transfer coûte 49,99 $ par mois ou 499,99 $ par an, avec 69,99 $ pour chaque utilisateur supplémentaire.

L’activité de Synology est basée sur la fabrication des meilleurs boîtiers NAS domestiques, mais le fabricant fait du bon travail en créant un écosystème de services cloud qui tirent parti de sa plate-forme C2. Il existe le service de stockage dans le cloud C2 qui vous permet de sauvegarder de manière transparente les données de votre NAS et d’autres appareils, et il a pris une importance croissante suite au lancement de DSM 7.0 et Hybrid Share, un utilitaire qui permet aux entreprises de fusionner les données sur l’appareil avec le cloud.

Ensuite, il y a C2 Password pour la gestion des informations d’identification, et Synology est prêt à déployer C2 Identity pour la gestion centralisée des utilisateurs et des postes de travail dans les grandes organisations. Synology C2 Backup devrait également faire ses débuts bientôt, avec l’utilitaire capable de sauvegarder les PC Windows sans effort, en conservant la même hiérarchie de dossiers ; la gestion des versions de fichiers et des politiques de rétention flexibles. C2 Transfer fait partie de cette suite, et pour les entreprises à la recherche d’un moyen d’envoyer des fichiers volumineux en toute sécurité, c’est peut-être la solution idéale.

