Synology DiskStation DS220+ vs DS220j : lequel devriez-vous acheter ?

Gagnant du grand public

Synology DiskStation DS220+

Valeur incroyable

Synology DiskStation DS220j

Le DiskStation DS220+ est un choix remarquable si vous êtes à la recherche d’un boîtier NAS à utiliser comme serveur multimédia. Le NAS dispose d’un matériel puissant, de 2 Go de RAM et peut gérer le transcodage 4K, garantissant une lecture multimédia transparente sur tous les appareils de votre réseau domestique. Vous bénéficiez également de nombreuses autres fonctionnalités logicielles, et dans l’ensemble, le DS220+ est le NAS à deux baies à battre en ce moment.

Avantages

Idéal pour le streaming multimédia Matériel puissant Fonctionnalités logicielles stellaires Fonctionne parfaitement pour le transcodage 4K Deux ports Ethernet Gigabit Contient jusqu’à 32 To de stockage

Les inconvénients

Pas d’emplacements M.2 pour la mise en cache SSD Manque un port eSATA

Le DiskStation DS220j offre une valeur incroyable, et vous obtenez un ensemble décent de fonctionnalités qui en font un excellent choix si vous cherchez à acheter un NAS pour la première fois. Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi efficace pour transcoder des fichiers 4K, il est tout aussi efficace lorsqu’il s’agit de diffuser des médias stockés localement sur votre réseau domestique. Si vous voulez une option économique pour Plex ou pour sauvegarder des données, le DS220j a beaucoup à offrir.

Avantages

Meilleur rapport qualité-prix Fonctionnalités logicielles robustes Connectivité Gigabit Ethernet Fonctionne silencieusement Peut contenir jusqu’à 32 To de stockage

Les inconvénients

Mémoire limitée Pas génial pour transcoder des fichiers

Synology propose une grande variété d’options si vous êtes à la recherche d’un boîtier NAS pour sauvegarder des données ou diffuser des fichiers sur plusieurs appareils de votre réseau domestique. Synology a différencié ses produits grâce à son système d’exploitation Web stellaire, DiskStation Manager. En conséquence, le DiskStation DS220+ est l’option la plus puissante disponible dans cette catégorie, et le DS220j offre un excellent rapport qualité-prix. Voyons donc la différence entre les deux boîtiers et quel produit est idéal pour votre cas d’utilisation.

Le DiskStation 220+ est actuellement le meilleur boîtier NAS à deux baies

Avec le DiskStation DS220+, Synology déploie une multitude de mises à niveau passionnantes. Le NAS est alimenté par un chipset Intel Celeron J4025 double cœur qui va jusqu’à 2,0 GHz, ce qui en fait l’une des options les plus puissantes de cette catégorie. Vous disposez également de 2 Go de RAM pouvant être mis à niveau vers 6 Go et de deux ports USB 3.0 qui vous permettent de connecter une clé USB ou un lecteur externe et de transférer rapidement le contenu vers le NAS.

Avec un transcodage 4K et des composants internes puissants, le DS220+ a tout ce dont vous avez besoin.

Il y a deux ports Ethernet Gigabit cette fois-ci, et vous obtenez l’agrégation de liens, vous permettant de relier les ports pour plus de bande passante. Il existe également une prise en charge du basculement, et si un port tombe en panne, le NAS basculera sur le deuxième port Ethernet. Le DS220+ dispose également du système de fichiers Btrfs, avec une tolérance aux pannes intégrée et une meilleure fiabilité. Considérez Btrfs comme une version avancée d’EXT4, le système de fichiers par défaut sur les systèmes Linux depuis des décennies.

Ce que vous obtenez avec le DS220+ est le meilleur NAS pour la maison ; il s’agit d’un boîtier à l’épreuve du temps qui devrait vous servir pendant de nombreuses années. Avec deux baies de disque pouvant contenir chacune un disque de 16 To, vous obtenez 32 Go de stockage au total. Le matériel proposé est plus que suffisant pour les tâches quotidiennes, et le DiskStation Manager de Synology est livré avec des fonctionnalités logicielles qui vous permettent de sauvegarder automatiquement les données sur tous les appareils de votre réseau domestique, de configurer des profils d’utilisateur afin que chaque membre de la famille puisse accéder au NAS. , et sauvegarder des données, et bien plus encore.

En matière de streaming multimédia, le DS220+ est le choix idéal pour Plex. Si vous disposez d’une importante collection multimédia, vous pouvez configurer efficacement votre propre version locale de Netflix avec Plex et diffuser du contenu sur tous les appareils de votre réseau domestique via DLNA. Le DS220+ est particulièrement efficace pour les transcodages 4K. Cela signifie qu’il peut facilement convertir les formats de fichiers à la volée, donc si vous avez un fichier multimédia qui ne sera pas lu en natif sur votre téléviseur, le NAS convertira automatiquement ce fichier en un format lisible.

Où se situe le DiskStation DS220j dans tout cela ? Le NAS axé sur le budget dispose également de deux baies de lecteur et peut accueillir 32 To de stockage, mais il possède un seul port Ethernet Gigabit, manque le système de fichiers Btrfs et le chipset Realtek RTD1296 n’est pas aussi puissant. Vous disposez également de 512 Mo de RAM contre 2 Go sur le DS220+, et le DS220j ne gère pas non plus les transcodages 4K. Voici un aperçu détaillé des différences entre les deux modèles :

Synology DiskStation 220+ Synology DiskStation DS220j Baies de lecteur internes Deux (maximum 16 To par baie)

Disque dur 3,5 pouces

Disque dur 2,5 pouces

SSD 2,5 pouces

32 To de stockage total Deux (maximum 16 To par baie)

Disque dur 3,5 pouces

Disque dur 2,5 pouces (via un support en option)

SSD 2,5 pouces (via un support en option)

32 To de stockage total Interface réseau 2 x Gigabit Ethernet

Agrégation de liens

Basculement 1 x ports USB Gigabit Ethernet 2 x USB 3.0 2 x USB 3.0 CPU Dual-core 2,0 GHz Intel Celeron J4025

64 bits Quad-core 1,4 GHz Realtek RTD1296

Transcodage 4K 64 bits Oui Non RAM 2 Go DDR4

Extensible à 6 Go 512 Mo de mise en cache SSD DDR4 Non Non Système de fichiers Btrfs, EXT4 EXT4 Refroidissement 1 ventilateur de 92 mm

19,3 dB(A) 1 ventilateur de 92 mm

18,2 dB(A) Extensible Non Non Dimensions 165 x 108 x 232,2 mm 165 x 100 x 225,5 mm Poids 2,86 lb 1,94 lb

Obtenez le DiskStation DS220j si vous voulez économiser de l’argent

Si vous recherchez un serveur multimédia pour diffuser du contenu multimédia stocké localement sur votre réseau domestique et que vous n’avez pas besoin d’une option aussi puissante, le DS220j est une alternative décente. Le DS220+ se vend environ 300 $, et le DS220j est presque la moitié à 170 $ – bien qu’en ce moment, il connaisse une légère augmentation à 190 $.

Si vous voulez un NAS évolutif, procurez-vous le DS220+. Si vous recherchez un bon rapport qualité-prix, procurez-vous le DS220j.

Le DS220j n’est peut-être pas aussi robuste, mais vous obtenez ici un bien meilleur rapport qualité-prix. Donc, si vous ne recherchez pas une option puissante et que vous voulez un NAS qui gère les bases, le DS220j est la meilleure option. Le NAS est particulièrement bien adapté aux premiers acheteurs, donc si vous voulez avoir une idée de ce que le logiciel a à offrir et jeter un œil à l’ensemble des fonctionnalités, le DS220j est un excellent choix.

Cependant, si vous recherchez une option évolutive, le DS220+ est le choix évident. Le matériel interne est robuste, et vous obtenez juste beaucoup plus de marge pour des fonctionnalités telles que le transcodage 4K. Si vous êtes d’accord avec le coût supplémentaire, le DS220+ est un boîtier NAS à deux baies stellaire. En fin de compte, vous obtenez un excellent NAS, quel que soit le modèle que vous choisissez.

N’oubliez pas que vous devrez également acheter des disques durs à insérer dans l’un ou l’autre NAS, ce qui augmente le coût global. J’utilise les disques IronWolf de Seagate dans mes boîtiers NAS et je les recommande vivement. Ces disques sont conçus pour être utilisés 24h/24 et 7j/7 et présentent une résistance aux vibrations, ce qui les rend idéaux pour un boîtier NAS.

Choix grand public

Synology DiskStation DS220+ – Sans disque

Un puissant serveur multimédia à deux baies

Avec un matériel robuste et un transcodage 4K à la volée, le DS220+ a tout ce que vous recherchez dans un boîtier NAS à deux baies. Il y a plus de fonctionnalités logicielles ici que vous n’en utiliserez, et avec jusqu’à 32 To de stockage, vous devriez pouvoir héberger toute votre collection multimédia sur le NAS.

Valeur incroyable

Boîtier NAS Synology DiskStation DS220j à 2 baies

Le NAS idéal pour les primo-accédants

Si vous recherchez une option axée sur le budget, le DS220j est le choix idéal. Le NAS offre une valeur incroyable, et vous obtenez une idée de toutes les fonctionnalités logicielles fournies par DiskStation Manager. Il n’est peut-être pas aussi puissant que le DS220+, mais il reste un excellent choix pour la plupart des tâches quotidiennes.

