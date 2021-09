Synology DiskStation DS220+ vs DS920+

NAS domestique idéal

Le DiskStation DS220+ a tout ce que vous recherchez dans un boîtier NAS. Le chipset Intel Celeron J4025 est idéal pour exécuter Plex, et le logiciel DSM 7.0 offre une vaste gamme de fonctionnalités. Le NAS à deux baies peut contenir jusqu’à 32 To de stockage, et si vous achetez un NAS pour la première fois ou si vous mettez à niveau à partir d’un modèle plus ancien, le DS220+ est le choix parfait.

Avantages

Matériel puissant Logiciel exceptionnel Idéal comme serveur multimédia Plex Deux ports Ethernet Gigabit Contient jusqu’à 32 To de stockage

Les inconvénients

Pas de slots M.2 pour la mise en cache SSD Pas de port eSATA pour connecter des disques d’extension

Le DiskStation DS920+ s’appuie sur la base du DS220+ mais offre quatre baies de lecteur pouvant contenir un total de 64 To de stockage. Il a également le double de la quantité de RAM et dispose d’un port eSATA qui vous permet d’ajouter plus de disques plus tard. Vous bénéficiez également de la mise en cache SSD M.2, et le matériel proposé combiné aux fonctionnalités font du DS920+ un excellent NAS pour les passionnés.

Avantages

Fonctionnalités logicielles complètes Le port eSATA du chipset puissant vous permet de connecter des disques d’extension Emplacements M.2 pour la mise en cache SSD Contient 64 To de stockage avec quatre baies de disque Deux ports Ethernet Gigabit

Synology propose une large gamme de boîtiers NAS disponibles à tous les prix. La série Plus s’adresse directement aux utilisateurs passionnés, avec des modèles de cette gamme offrant un matériel puissant et une vaste sélection de fonctionnalités logicielles. Le portefeuille NAS actuel de Synology est particulièrement intéressant, alors regardons ce que les DS220+ et DS920+ ont à offrir et quel NAS vous devriez vous procurer.

DiskStation DS220+ vs DiskStation DS920+ : Deux variantes du même thème

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le DiskStation DS220+ offre des mises à niveau matérielles intéressantes, ce qui en fait un excellent choix si vous cherchez à acheter un boîtier NAS dès maintenant. Vous disposez de deux baies de lecteur pouvant contenir jusqu’à 32 To de stockage, de deux ports Ethernet Gigabit avec agrégation de liens et de deux ports USB 3.0.

Le DS220+ est un choix solide en soi, et le DS920+ fait passer les choses au niveau supérieur.

Le DiskStation DS920+, quant à lui, offre un matériel plus robuste et deux baies de lecteur supplémentaires, ce qui en fait le meilleur NAS pour Plex. Le NAS partage la même conception que le DS220+ et offre deux ports Ethernet Gigabit ainsi que deux ports USB 3.0, mais vous avez la possibilité d’ajouter jusqu’à 64 To de stockage.

Le DS220+ est alimenté par un chipset Intel Celeron J4025 double cœur à 2,0 GHz, l’un des meilleurs chipsets que vous trouverez dans cette catégorie. Le NAS est livré avec 2 Go de RAM et vous pouvez ajouter un module supplémentaire jusqu’à 4 Go, ce qui porte la mémoire totale disponible à 6 Go.

Quant au DS920+, le NAS est alimenté par un chipset Intel Celeron J4125 quadricœur à 2,0 GHz, et les deux cœurs ajoutés lui confèrent une augmentation de performances décente. Le DS920+ offre également 4 Go de RAM prêts à l’emploi, et vous pouvez ajouter jusqu’à 8 Go de mémoire.

Mais le plus grand différenciateur du DS920+ est qu’il possède des emplacements M.2 et un port eSATA. Les deux emplacements M.2 situés au bas du NAS vous permettent d’ajouter des disques NVMe pour la mise en cache SSD, et cette fonctionnalité est pratique si vous souhaitez exécuter des charges de travail gourmandes en données sur le NAS.

Vous obtenez le même ensemble de fonctionnalités logicielles sur les deux boîtiers NAS.

Une autre caractéristique remarquable du DS920+ est le port eSATA. Le NAS est livré avec quatre baies de lecteur, mais vous avez également la possibilité d’ajouter un lecteur d’extension comme le DX517 à l’avenir et d’obtenir cinq baies de lecteur supplémentaires. Cette option n’est pas disponible sur le DS220+.

En ce qui concerne les logiciels proposés, les deux boîtiers NAS disposent de DiskStation Manager. Synology vient de déployer DSM 7.0, une énorme mise à jour qui apporte une liste exhaustive de fonctionnalités et une interface utilisateur moderne, rendant le meilleur logiciel NAS encore meilleur. Vous disposez de nombreuses fonctionnalités utiles pour sauvegarder vos données, exécuter votre propre serveur de messagerie ou votre propre suite bureautique collaborative, ainsi que des applications mobiles pour toutes les plateformes.

Bien sûr, si le streaming multimédia est votre cas d’utilisation principal, le DS220+ est plus que suffisant. Le NAS a toute la puissance que vous recherchez, et il devrait offrir une fiabilité 24h/24 et 7j/7 pendant plusieurs années. Mais si vous voulez une option plus robuste avec la possibilité d’étendre le stockage sur toute la ligne et la mise en cache SSD, le DS920+ est la voie à suivre.

DiskStation DS220+ vs DiskStation DS920+ : Spécifications

Synology DiskStation 220+ Synology DiskStation DS920+ Baies de lecteur internes Deux (maximum 16 To par baie)

Disque dur 3,5 pouces

Disque dur 2,5 pouces

SSD 2,5 pouces

32 To de stockage total Quatre (maximum 16 To par baie)

Disque dur 3,5 pouces

Disque dur 2,5 pouces

SSD 2,5 pouces

Disque SSD M.2 2280 NVMe

64 To de stockage total Interface réseau 2 x Gigabit Ethernet

Agrégation de liens

Basculement 2 x Gigabit Ethernet

Agrégation de liens

Ports USB de basculement 2 x USB 3.0 2 x USB 3.0 CPU Intel Celeron J4025 double cœur 2,0 GHz

Intel Celeron J4125 64 bits quadricœur à 2,0 GHz

Transcodage Plex 4K 64 bits Oui Oui RAM 2 Go DDR4

Extensible à 6 Go 4 Go DDR4

Extensible à la mise en cache SSD de 8 Go ❌ Oui

Deux emplacements SSD M.2 Système de fichiers Btrfs, EXT4 Btrfs, EXT4 Refroidissement 1 ventilateur de 92 mm

19,3 dB(A) 2 ventilateurs 92 mm

19,8 dB(A) Extensible avec eSATA ❌ Oui Dimensions 165 x 108 x 232,2 mm 166 x 199 x 223 mm Poids 2,86 livres (1,29 kilogrammes) 4,93 livres (2,24 kilogrammes)

DiskStation DS220+ vs DiskStation DS920+ : tout se résume à la valeur

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le DS220+ est le NAS idéal pour votre maison, et le serveur à 2 baies combine un excellent matériel avec des fonctionnalités logicielles étendues. Il existe trois différences clés entre le DS220+ et le DS920+ : les baies de lecteur, la mémoire et la mise en cache SSD.

Le DS220+ est un excellent NAS à 2 baies, et le DS920+ est le choix idéal pour les utilisateurs passionnés.

Le DS920+ contient jusqu’à 64 To de stockage sur quatre baies de disque, le double de celui du DS220+. Cela rend le NAS beaucoup plus flexible et vous avez également la possibilité d’ajouter une baie de disque externe via le port eSATA et d’insérer cinq disques supplémentaires.

Le DS920+ est également livré avec 4 Go de RAM et offre des emplacements M.2 pour la mise en cache SSD, ce qui en fait un meilleur choix pour les charges de travail axées sur le bureau qui impliquent beaucoup de données. Par exemple, si vous prévoyez d’exécuter de nombreuses machines virtuelles sur le NAS ou d’héberger votre propre site Web ou serveur de messagerie, la mise en cache SSD fait une grande différence.

Cela dit, le DS920+ coûte presque deux fois plus cher que le DS220+. Donc, si vous n’avez pas besoin de disques supplémentaires ou de cache SSD, le DS220+ offre le même calibre de matériel et les mêmes fonctionnalités logicielles exceptionnelles à un prix beaucoup plus accessible.

