Syntonisez la trilogie “ Radio Gnome Invisible ” de Gong

Le premier chapitre de GongLa soi-disant trilogie Radio Gnome Invisible, Flying Teapot a fait beaucoup pour établir la mystique capricieuse de ce groupe le plus idiosyncratique, gloussé et imaginé en existence, à Paris et dans les environs, par le beatnik australien (et ancien guitariste de Soft Machine) largement voyagé. Daevid Allen.

Une combinaison en grande partie sans précédent de principes communaux et anarchiques négligemment et d’une musicalité formidablement perfectionnée, Gong s’était – momentanément – stabilisé en une unité nominalement fonctionnelle au moment où ils sont venus enregistrer Flying Teapot au Manor, le studio résidentiel nouvellement ouvert de Richard Branson à Shipton-on-. Cherwell, Oxfordshire, à l’hiver 1972-73.

Outre le noyau d’Allen (qui s’était donné le nom-de-Gong de Dingo Virgin), sa compagne, la «chuchoteuse spatiale» Gilli Smyth (La bonne sorcière Yoni) et le saxophoniste / flûtiste Didier Malherbe (Bloomdido Bad De Grasse), le groupe comptait désormais deux nouveaux arrivants très importants parmi son nombre: le synthétiseur Tim Blake, qui avait auparavant travaillé pendant un certain temps en tant que mixeur sonore de Gong, et le guitariste Steve Hillage. Tous deux apporteraient des contributions clés à la trilogie Radio Gnome Invisible – et tous deux, comme Allen lui-même, feraient sécession du vaisseau-mère Gong en 1975.

Sorti, au Royaume-Uni, sur Virgin Records le 25 mai 1973, Flying Teapot a présenté le récit charmant et abstrus de Radio Gnome d’Allen: un plaisir complet de la mythologie du Gong évoquée en 1971. Camembert Electrique. Le titre de l’album faisait allusion à l’analogie de la «théière cosmique» du philosophe Bertrand Russell – inventée pour souligner l’irresponsabilité perçue de ceux qui font des déclarations religieuses apparemment sans fondement – dans laquelle Russell suggérait de manière provocante que «personne ne peut prouver qu’il n’y en a pas, entre la Terre et Mars , une théière en porcelaine tournant sur une orbite elliptique. »

Quant à l’intrigue nominale de Flying Teapot, le scribe rock Mark Paytress l’a décrite comme étant «principalement préoccupée par la conscience croissante du terrien Zero The Hero» – bien que, comme John Platt, rédacteur en chef du fanzine Comstock Lode, l’a noté, l’intention d’Allen dans la construction de la mythologie Gong, et la formation du groupe en premier lieu, découlait en grande partie d’une recherche de «la réalisation d’états supérieurs d’être et de communication».

S’il est discutable de savoir combien de fans de Gong ont réellement compris (ou même pris la peine de suivre) le récit, on peut également se demander à quel point cela importait vraiment. Pour de nombreux fidèles Gong au milieu des années 70, «The Pot Head Pixies» avait une signification directement symbolique en tant que parent rusé du placement de produit et un drapeau de monstre pratique. Si vous fumiez du pot, vous étiez dans la tribu.

Et la musique? C’est un riffs délicieux et rayonnant de riffs cosmiques funk tournants à gauche («Radio Gnome Invisible»), de ricanements, de chuchotements érotiques («Witch’s Song / I Am Your Pussy»), de nébuleuses scintillantes de guitare glissando (la chanson titre), et des traînées d’électronica («The Octave Doctors And The Crystal Machine»). Eh bien, que pourrait-il être d’autre?

