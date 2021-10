Syscoin – CoinPayments Blog – Сryptonewmedia

SYSCOIN (SYS) : Une plateforme de commerce électronique décentralisée

STATISTIQUES RAPIDES SYSCOIN

TYPE : Devise DATE DE CRÉATION : 16 juillet 2014 ÉTAPE DE DÉVELOPPEMENT : Version complète OFFRE ACTUELLE : 531 473 122 OFFRE TOTALE : 888 000 000 ALGORITHME : SHA 256 TYPE D’ÉPREUVE : PoW BLOC CIBLE : 60 secondes

CoinPayments propose des options de traitement des paiements Syscoin qui permettent aux commerçants de recevoir, d’envoyer et de stocker Syscoin.

Les acheteurs de plus en plus conscients des avantages de la technologie blockchain peuvent être attirés par un nouveau type d’achat et de vente – un marché décentralisé offrant des transactions peer to peer sans intermédiaire.

Syscoin prétend offrir l’une des infrastructures de commerce électronique les plus avancées disponibles sur le marché, où les actifs, les données et les certificats numériques peuvent être échangés de manière sécurisée et efficace sur la blockchain, pour des frais de réseau minimes et sans frais de traitement.

Syscoin se vante que sa blockchain possède un large éventail de fonctionnalités qui en font un protocole beaucoup plus avancé que son prédécesseur Bitcoin, dont certains peuvent affirmer qu’il s’agit désormais d’une «ancienne technologie».

Actuellement, Syscoin est fusionné avec le bitcoin, s’appuyant sur la sécurité de la blockchain la plus puissante et la plus ancienne qui existe.

Semblable à notre propre CoinPayments $PayByName, un alias peut être acheté pour la blockchain Syscoin, agissant un peu comme un nom de domaine, il remplace une adresse de pièce longue et complexe par un nom unique à l’utilisateur.

Ces derniers jours, Syscoin aux côtés de Blockchain Foundry – une société de développement et de conseil technologique, a annoncé le lancement de Sys 3.0, une mise à niveau qui verra des améliorations telles que les masternodes et le protocole innovant Z-DAG qui rend les transactions presque instantanées sans avoir besoin de confirmation .

L’équipe de Syscoin est composée de certains des esprits les plus avertis en matière de technologie dans le domaine, avec Jag Sidhu en tant que développeur principal de Syscoin et CTO de Blockchain Foundry, cette équipe basée à Vancouver est sur la liste des candidats pour devenir une puissance sur la scène fintech d’aujourd’hui. Symbio Technologies est une autre entreprise de blockchain, de technologie et de solutions Web à noter dans la région de Vancouver, en Colombie-Britannique.

PLUS D’INFORMATIONS SUR SYSCOIN

Site Web Syscoin | Explorateur de blocs Syscoin | Syscoin sur BitcoinTalk

