Syska LED Lighting : Produits d’éclairage uniques idéaux pour les professionnels travaillant à distance

Les deux lampes ont été conçues pour offrir aux consommateurs un confort visuel tout en travaillant à domicile sans avoir à faire face à des problèmes de santé tels que des tensions oculaires, de la fatigue ou des migraines.

Un grand nombre de personnes continuent encore à travailler à domicile et il est crucial de créer un environnement de bureau à la maison. Outre les bons gadgets, l’éclairage est également crucial.

L’exposition à un éclairage intense ou tamisé peut avoir un impact sur la productivité et provoquer une fatigue oculaire. Le Groupe Syska a une solution à cela. Elle a lancé deux produits d’éclairage à LED : Syska T5 LED Batten Polycarbonate (PC) et Syska T5 LED Batten Aluminium (AL) qui relèvent de la catégorie d’efficacité énergétique. Les deux lampes ont été conçues pour offrir aux consommateurs un confort visuel tout en travaillant à domicile sans avoir à faire face à des problèmes de santé tels que des tensions oculaires, de la fatigue ou des migraines.

Ces lampes ont une protection contre les surtensions de 4KV et sont installées avec 440V OVP (Protection contre les surtensions). Ces lumières peuvent être fixées à l’aide de tondeuses et de vis. La distance parallèle entre les deux tondeuses doit être supérieure à 100 mm et doit être utilisée avec une alimentation CA stable de 220 à 240 volts. Il est recommandé de ne pas recouvrir de matériau d’isolation thermique lors de l’utilisation du luminaire ou de l’utiliser avec des circuits de gradation et des interrupteurs électroniques.

Le Syska T5 LED Batten (AL) arbore une température de couleur de 6500K et a une plage de température de fonctionnement de -10 °C à 60°C, tandis que le T5 LED Batten (PC) a une température de couleur de 3000K à 6500K et une plage de température de fonctionnement de -10 °C à 50 °C. Les deux lumières sont livrées avec un lumen de 2200 lumens.

Les responsables de Syska informent que la société a travaillé conformément à la mission du gouvernement de rendre le pays vraiment autonome et d’aider l’Inde à devenir une plaque tournante mondiale de la fabrication. Ainsi, ces nouvelles lampes LED de l’écurie Syska seront fabriquées dans le pays. Les deux produits peuvent être achetés en ligne sur les principales plateformes de commerce électronique ainsi que dans les magasins de détail.

Le Syska T5 LED Batten (PC) est au prix raisonnable de Rs 449 et le Syska T5 LED Batten (AL) est au prix de Rs 549.

