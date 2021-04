System Of A Down Drummer, Fervent partisan de Trump, remercie le président Biden d’avoir reconnu le génocide arménien

SYSTEM OF A DOWN le batteur John Dolmayan a exprimé publiquement sa gratitude à Président Joe Biden pour avoir officiellement reconnu le génocide arménien de 1915.

Samedi 24 avril, le musicien arméno-américain a remercié le président sur les réseaux sociaux d’avoir officiellement reconnu le meurtre de 1,5 million d’Arméniens par les forces de l’Empire ottoman au début du XXe siècle comme un génocide, ce que les administrations américaines passées n’étaient pas disposées à faire en raison de inquiétudes quant à l’aliénation de la Turquie, un L’OTAN puissance alliée et influente au Moyen-Orient. Le gouvernement turc continue de nier qu’un génocide a eu lieu.

“Je tiens à remercier le président @joebiden d’avoir reconnu officiellement que le génocide arménien perpétré par l’Empire ottoman (Turquie) s’est produit et que ce crime contre l’humanité a enhardi Hitler et de nombreux autres dictateurs génocidaires au cours du siècle dernier “, John écrit sur Instagram. << Je serai à jamais reconnaissant à cette administration en tant qu'Arménien et en tant que fier Américain. Je voudrais en outre commenter le génocide des Amérindiens en Amérique du Nord, centrale et du Sud et comment les peuples autochtones qui ont vécu ici avant nous ne méritent pas seulement notre empathie mais aussi notre soutien. En fin de compte, nous sommes tous un seul peuple indépendamment de nos croyances ou d'autres différences, espérons qu'un jour nous en tant qu'humains accepterons ce fait et vivrons en paix. "

Quelques heures avant Dolmayanle message de SYSTÈME chanteur Serj Tankian, dont les grands-parents ont tous fui le génocide arménien, a également remercié Biden pour sa déclaration, écrivant sur les réseaux sociaux: “Merci à Président Joe Biden pour avoir correctement reconnu le #ArmenianGenocide aujourd’hui. C’est extrêmement important, mais ce n’est qu’un jalon vers le long chemin de la justice à venir avec la Turquie et son besoin imminent de faire de même et de faire amende honorable envers les descendants de 1,5 million d’Arméniens, de Grecs et d’Assyriens systématiquement massacrés par ses ancêtres turcs ottomans. Aujourd’hui, je dirai merci aux États-Unis et à tous ceux qui se sont battus pour cette déclaration au fil des ans. “

En 2019, la Chambre et le Sénat américains ont adopté un projet de loi déclarant que le meurtre de 1,5 million d’Arméniens par les Turcs ottomans était en fait un génocide.

L’année dernière, Dolmayan a salué l’ancien président américain Donald Trump et accusé les démocrates de «diaboliser» le magnat de l’immobilier et de «le blâmer pour tout ce qui se passe sous le soleil». Le batteur a également appelé les démocrates “les vrais bigots” qui “se sont battus pour maintenir l’esclavage” et étaient “directement responsables de plus de 70 millions d’avortements, dont une grande majorité était noire”. Aditionellement, Dolmayan prise en charge Atout»affirme que son administration avait fait plus pour la communauté afro-américaine” que n’importe quel président depuis Abraham Lincoln. “

Tankian a discuté de sa relation avec Dolmayan, qui est aussi son beau-frère, lors d’un récent entretien avec Conséquence du son. Il a dit: “Nous sommes de très bons amis, nous sommes de la famille, et c’est mon batteur dans mon groupe, donc, bien sûr, nous avons parlé de beaucoup de choses différentes, y compris des opinions politiques. Quand vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un après un certain temps sur un certain sujet… écoutez, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas d’accord sur d’autres choses. Nous sommes beaucoup d’accord sur les affaires arméniennes, par exemple, beaucoup sur les affaires familiales, beaucoup d’autres choses, beaucoup de choses personnelles. Mais en ce qui concerne la politique américaine, nous sommes aux antipodes de celle-ci, et nous sommes tous les deux très passionnés et véhéments à propos de nos points de vue, ce qui est bien. “

Serj a continué: “J’aime et respecte John beaucoup, mais je n’aime pas et ne respecte pas ses opinions politiques américaines. Et c’est bien. Et je peux vivre avec ça et il peut vivre avec ça parce que nous nous respectons et nous nous soucions les uns des autres. Et c’est vraiment juste ça. En avons-nous parlé? Oui. Mais en parle-t-on souvent? Non, car il arrive un moment où, lorsque vous ne voyez pas d’accord sur quelque chose, vous préférez simplement parler d’autre chose. »