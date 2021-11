System Of A Down Drummer s’oppose au mandat de vaccination de Los Angeles : « La tyrannie auto-imposée et l’esclavage mental sont endémiques »

SYSTEM OF A DOWN le batteur Jean Dolmayan a fustigé le mandat de vaccination de Los Angeles, affirmant que cela s’apparentait à « la tyrannie auto-imposée et l’esclavage mental ».

Les Angelenos visitant des restaurants, des cinémas, des centres commerciaux, des salons et plusieurs autres lieux à Los Angeles doivent présenter une preuve de vaccination COVID-19 ou un test de virus négatif pour entrer.

L’ordonnance SafePassLA est l’un des mandats les plus stricts du genre dans le pays et inclut toutes les personnes éligibles pour un vaccin COVID. Cela signifie que la vérification des vaccins est nécessaire à beaucoup plus d’endroits dans les limites de la ville que dans les zones environnantes.

En vertu de l’ordonnance, qui a été approuvée par le conseil municipal de LA début octobre, les clients âgés de 12 ans et plus doivent montrer soit :

* Une carte de vaccination physique des Centers for Disease Control and Prevention.



* Une photocopie d’un carnet de vaccination ou une photographie stockée sur son téléphone,



* Un carnet de vaccination numérique délivré par l’État de Californie ou une juridiction étatique, locale ou étrangère, ou une entreprise privée agréée.



* Documentation d’un vaccin COVID-19 d’un fournisseur de soins de santé.

Toute personne âgée de 18 ans et plus doit également fournir une pièce d’identité.

L’ordonnance exige également que les gens présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif pour assister à des événements en plein air avec 5 000 personnes ou plus.

Le lundi soir (22 novembre), Dolmaya, qui partage son temps entre Las Vegas et Los Angeles, Instagram d’écrire : « Pourquoi l’histoire se répète-t-elle de la manière la plus tragique ? Les gens oublient de capitaliser sur les leçons du passé et ignorent les signes d’un avenir désastreux.

« Aujourd’hui, je suis allé dans un restaurant à Los Angeles qui avait un agent de sécurité qui exigeait des papiers pour l’entrée et regardait des dizaines de clients capituler et montrer leurs » papiers « .

« Les choses ne changent vraiment pas, n’est-ce pas ? Tant que vous avez une puissante machine de propagande en place et que vous trouvez un moyen de retirer les droits fondamentaux, même temporairement, la plupart des gens feront tout ce qu’on leur demande pour retrouver un sentiment de normalité. Le drôle la chose est à trois milles à l’est à Glendale, la vie est beaucoup plus libre et normale.

« La tyrannie auto-imposée et l’esclavage mental sont endémiques et infestent beaucoup trop d’endroits dans le monde. Espérons que cette folie passera ».

Il existe des exceptions au mandat de Los Angeles : ceux qui attestent eux-mêmes avoir une raison médicale ou religieuse de ne pas se faire vacciner peuvent à la place fournir un test de coronavirus négatif effectué pendant les 72 heures avant d’entrer dans un espace intérieur.

Les clients qui ne sont pas vaccinés et ne bénéficient pas d’une exemption peuvent toujours choisir d’utiliser les zones extérieures des sites. Et ils peuvent être autorisés à entrer brièvement dans l’emplacement pour utiliser les toilettes, passer une commande ou ramasser un article s’ils sont masqués.

À partir du 29 novembre, les sites peuvent recevoir une citation pour ne pas avoir mis en œuvre l’exigence et peuvent se voir infliger une amende de 1 000 $ pour une deuxième violation, et des milliers d’autres pour des violations ultérieures, selon l’ordonnance.

Dans les mois qui ont précédé l’élection présidentielle de 2020, Dolmaya défendu à plusieurs reprises Donald Trump, affirmant que les opposants au 45e président américain « ont perpétué et provoqué un arrêt total de l’économie » dans l’espoir qu’il s’effondre et qu’il soit blâmé. Dolmaya également loué Atout et a accusé les démocrates de « diaboliser » l’ancien président et de « le blâmer pour tout ce qui se passe sous le soleil ». En outre, John ont appelé les démocrates « les vrais fanatiques » qui « se sont battus pour maintenir l’esclavage » et étaient « directement responsables de plus de 70 millions d’avortements, dont une grande majorité étaient des Noirs ». Dolmaya également pris en charge Atoutaffirme que son administration a fait plus pour la communauté afro-américaine » que n’importe quel président depuis Abraham Lincoln. »



