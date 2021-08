System Of A Down et Faith No More annoncent les dates de la tournée sur la côte ouest d’octobre 2021

SYSTEM OF A DOWN, PLUS LA FOI et CERCLES RUSSES ont annoncé trois spectacles sur la côte ouest avant leurs apparitions au Banc Of California Stadium de Los Angeles. Ils sont les suivants :

15 octobre – Las Vegas, NV – T-Mobile Arena



16 octobre – Fresno, Californie – Save Mart Center



18 octobre – Oakland, Californie – Oakland Arena

Les billets seront mis en vente au grand public ce vendredi 13 août à 10 h 00 HAP. Les préventes des artistes débuteront ce mercredi 11 août à 10 h 00 HAP.

Joindre SYSTEM OF A DOWN, PLUS LA FOI et CERCLES RUSSES au Banc Of California les 22 et 23 octobre sera CORN et CASQUE.

SYSTEM OF A DOWN a tourné par intermittence depuis la fin de sa pause en 2011, mais n’a réussi à enregistrer que deux chansons au cours des 16 dernières années, “Protéger la terre” et « Humanoidz génocidaire ». Sortis en novembre dernier, les morceaux étaient motivés par le conflit qui a récemment éclaté entre l’Artsakh et l’Azerbaïdjan, tous les profits étant destinés à soutenir les efforts humanitaires en SYSTEM OF A DOWNla patrie ancestrale de l’Arménie. Avec d’autres dons de fans sur leurs pages sociales, ils ont collecté plus de 600 000 $.

PLUS LA FOI initialement réuni à des fins de tournée en 2009, douze ans après la sortie de son précédent set de studio, “L’album de l’année”, et suivi de celui de 2015 “Sol Invictus”.

En mai, PLUS LA FOI a déplacé son Europe prévue pour l’été 2021 à l’été 2022.