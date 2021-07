Système d’affichage numérique, vidéosurveillance et plus encore ! Indian Railways présente le train Godda-Delhi Humsafar avec des autocars intelligents

Ces autocars Smart ont été équipés de multiples fonctionnalités modernes.

Godda-New Delhi Humsafar Express : Indian Railways lance le service de train Humsafar Express avec des autocars intelligents ! Avec l’ouverture de la zone ferroviaire de l’Est de la nouvelle section Godda – Hansdia de la division Maldah, le train numéro 12349/12350 Godda – New Delhi Humsafar Express a été introduit en service avec les autocars LHB (Linke Hofmann Busch) AC 3 Tier. Ces autocars intelligents ont été équipés de plusieurs fonctionnalités modernes telles que le système d’information des passagers basé sur GPS, le système d’annonce des passagers annonçant les noms des prochaines gares, les kilomètres restants, etc., la détection d’incendie et de fumée ainsi que le système de suppression, la détection d’incendie avec application de frein. et plein d’autres. Jetez un œil à certaines des principales installations de Godda – New Delhi Humsafar Express :

Système d’affichage numérique : Les autocars ont été installés avec des systèmes d’affichage numérique, qui afficheront aux passagers des informations vitales liées au voyage, telles que la prochaine gare, l’heure d’arrivée prévue, la distance restante, le retard ainsi que d’autres messages liés à la sécurité pour la commodité des passagers.

Indicateur de niveau d’eau à l’intérieur de l’autocar : Le train a été équipé d’un indicateur de niveau d’eau. Grâce à cet équipement, le besoin d’arrosage d’une voiture peut être déterminé depuis l’intérieur de la voiture de train au cours de trajets en train de longue distance, et ainsi, la disponibilité de l’eau dans la voiture peut être assurée.

Caméra de vidéosurveillance: La vidéosurveillance est équipée à l’intérieur des voitures de train pour capturer les mouvements des passagers du train et les données stockées dans la caméra peuvent être analysées ultérieurement selon les besoins. Les données stockées des vidéosurveillances installées à l’intérieur des voitures de train peuvent être utilisées pour des enquêtes. Pendant le voyage, cela donne confiance ainsi qu’un sentiment de sécurité aux passagers du train à bord.

Système de réponse d’urgence des passagers : Le train Godda – New Delhi Humsafar Express a été équipé d’un système de réponse d’urgence pour les passagers. Lors de toute urgence de sécurité ou médicale, les passagers du train à bord peuvent parler directement avec le garde afin que le temps de réponse soit considérablement réduit.

