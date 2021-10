Système de bombardement orbital fractionné de la Chine : impact sur la position de dissuasion nucléaire de l’Inde

Un système d’arme de missile sol-air LY-80 exposé à l’Exposition internationale de l’aviation et de l’aérospatiale de Chine, ou Airshow China, à Zhuhai, dans la province du Guangdong, en Chine. (Source de la photo : .)

Par DEBAJIT SARKAR,

Les révélations du Financial Times selon lesquelles la Chine aurait pu tester cet été un système de bombardement orbital ont incité les analystes occidentaux de la défense à soupçonner que Pékin pourrait avoir atteint une nouvelle capacité militaire. L’histoire raconte que la Chine a lancé une fusée Longue Marche qui a utilisé une technique pour propulser un planeur à capacité nucléaire extrêmement maniable en orbite, lui permettant de se diriger vers sa cible à une vitesse hypersonique. Si ce reportage est vrai, c’est une indication claire que la Chine fait des progrès rapides dans le développement d’armes qui peuvent, dans une large mesure, échapper aux boucliers antimissiles balistiques (ABM) existants et aux systèmes d’alerte précoce associés présents en Amérique du Nord et dans le Union européenne.

Qu’est-ce que le système de bombardement orbital fractionné (FOBS) ?

Certes, le système de bombardement orbital fractionné (FOBS) n’est pas une découverte chinoise. Dans les années 1960, l’Union soviétique a développé un système de bombardement orbital qui pouvait transporter une arme nucléaire en orbite à une trajectoire inférieure à celle d’un missile balistique traditionnel à trajectoire fixe. Les Soviétiques disposaient d’une version FOBS du missile balistique intercontinental SS-9 (ICBM ). Étant donné que sa trajectoire de vol n’exposerait pas l’emplacement cible, les ogives pourraient être guidées vers l’Amérique du Nord au-dessus du pôle Sud, évitant ainsi la détection par

Les systèmes d’alerte précoce du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) sont orientés vers le nord. Dans un sens, le FOBS combiné au planeur n’est pas très différent d’un véhicule spatial réutilisable. En fait, la Chine a démenti les informations selon lesquelles elle aurait testé une arme orbitale et a déclaré n’avoir testé qu’un avion spatial.

L’idée derrière FOBS est qu’une ogive est placée sur une orbite stable et qu’elle se désorbite au-dessus de la cible. Si la cible et la position de lancement sont alignées et que l’ogive continue de tourner, elle bouclera un cercle. De toute évidence, avec la terre en mouvement pendant cela, il s’agit plus d’une spirale que d’un anneau, mais le mouvement horizontal est contré de manière une manière que l’ogive passe toujours au-dessus de la cible. Le vrai point est que le missile peut être piloté directement vers la cible, ou il est tiré dans la direction opposée dans l’autre sens autour de la planète et arrive toujours à la cible de la direction opposée au-dessus du pôle sud au lieu du pôle nord, où presque tous les systèmes d’alerte précoce de l’Amérique du Nord sont pointés. Plus important encore, l’ogive peut rester en orbite pendant des jours ou des mois, de sorte que lorsque l’arme se désorbite et attaque sa cible ou explose simplement en orbite, une impulsion EMP est générée, ce qui déclenche une attaque.

Détecter et détruire une attaque FOBS

Le premier signe d’une attaque FOBS pourrait être ce qui était initialement considéré comme un satellite en train de se désorbiter pour atterrir ou voler bas au-dessus de votre territoire, ce qui est généralement trop tard. . Les radars orientés vers le sud en Amérique du Nord capteront également ces FOBS chinois. À l’horizon, le réseau de radars opérationnels de Jindalee en Australie est également capable, dans une certaine mesure, de détecter les lancements de FOBS en Chine. Les alliés américains en Amérique du Sud peuvent également permettre à l’armée américaine de mettre en place des systèmes d’alerte précoce dans leur pays qui peuvent suivre les trajectoires non paraboliques d’un planeur chinois FOBS s’approchant du pôle Sud. Une fois détectés, les missiles intercepteurs peuvent être lancés à partir de plusieurs directions à la fois, augmentant ainsi les chances d’une interception.

Inde et FOBS : la dissuasion maintient l’équilibre

Que signifie ce test FOBS chinois pour l’Inde ? Le mot avenir dans le contexte des relations sino-indiennes défie même les plus inébranlables. Pendant des décennies, le gouvernement chinois a refusé de régler le différend frontalier malgré les efforts sérieux de New Delhi et l’année dernière, l’APL est entrée profondément à l’intérieur de Galwan, entraînant l’affrontement frontalier le plus meurtrier entre L’Inde et la Chine depuis des décennies. Les charges utiles exceptionnelles comme les FOBS qui nécessitent des roquettes lourdes basées sur des silos sont un peu moins que parfaites s’il existe une menace crédible d’une frappe préventive ennemie. De plus, les FOBS de la Chine ne sont pas nécessairement spécifiques à l’Inde. Néanmoins, la capacité FOBS de la Chine est un autre défi que l’Inde devra relever car à tout le moins, elle permettra aux dirigeants de l’APL de détourner davantage

Missiles balistiques à portée intermédiaire (IRBM), missiles balistiques lancés par sous-marin (SLBM) et missiles de croisière à longue portée vers l’Inde et utilisent leur capacité FOBS pour cibler des pays à l’autre bout du monde.

Premièrement, l’Inde devra augmenter considérablement son stock nucléaire ainsi que les moyens de les livrer. L’achat d’ICBM AGNI-V capables de MIRV et de SLBMS lancés par sous-marins doit être augmenté immédiatement. Le Martin Center for Nonproliferation Studies à Monterey, en Californie, montre que la Chine a commencé la construction de plus de 100 nouveaux silos pour les ICBM. Ergo, l’Inde doit augmenter considérablement son stock d’armes nucléaires afin qu’il éclipse le stock nucléaire collectif de la Chine et du Pakistan. Une telle capacité de frappe doit être soutenue par une imagerie avancée en temps réel et une fusion de données optimisée par Edge Computing qui permettra une frappe de précision même avec les missiles mobiles routiers et ferroviaires de l’adversaire. Le gouvernement indien doit également investir dans des véhicules sous-marins et des missiles de croisière à longue portée qui utilisent l’énergie nucléaire comme principale source de propulsion.

Deuxièmement, l’Inde doit augmenter considérablement le nombre de satellites militaires qu’elle exploite en LEO. Dans le même temps, tirer parti des accords existants de partage de renseignements en temps réel qu’il a avec des pays amis pour suivre tout avion spatial chinois en déorbite.

Troisièmement, l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a déjà développé le prototype de lanceur réutilisable RLV-TD. Il faut développer une variante de ce lanceur pouvant servir d’avion spatial. Cet avion spatial peut être propulsé dans l’espace par un lanceur GSLV. Un tel avion spatial peut être utilisé non seulement pour tester des capteurs de reconnaissance et d’espionnage, mais également pour livrer des armes depuis l’espace.

Tout comme les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’Inde devra elle aussi maintenir l’équilibre par la dissuasion. Le monde entre une fois de plus dans une nouvelle phase de course aux armements nucléaires et connexes, qui est à la fois multiforme et multilatérale. La Chine profite pleinement du fait que le Traité sur les missiles anti-balistiques n’est plus en vigueur. Par conséquent, pour empêcher la Chine de poursuivre des actions inacceptables ou de la forcer à adopter le comportement souhaité, la capacité de dissuasion nucléaire de l’Inde doit être crédible.

(L’auteur est un expert en veille concurrentielle et en études de marché dans l’industrie de la défense et de l’aérospatiale. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.