Système de carte jaune / rouge suggéré pour les limites de piste

Est-il temps de surveiller les limites avec des cartons jaunes et rouges? C’est une idée avancée par le commentateur de NOS Louis Dekker.

Alors que Mercedes et Red Bull sèment les graines d’une bataille pour le titre épique en 2021, à juste titre, l’excitation autour de la Formule 1 a augmenté.

Mais le sujet des limites de piste continue de pendre au-dessus des débats comme un nuage noir. Nous avons vu les résultats des Grands Prix de Bahreïn et du Portugal fortement impactés et peu sont satisfaits de la façon dont les limites d’une piste sont actuellement contrôlées.

Le principal problème jusqu’à présent a été le manque de cohérence dans la façon dont chaque infraction est traitée, de sorte que Dekker pense que l’introduction de cartons jaunes et rouges pourrait être la solution.

«En termes de divertissement, cela peut parfois porter ses fruits. Pourquoi n’utilisez-vous pas tous ces capteurs pour accéder à un système où vous donnez aux pilotes des cartons jaunes et rouges », a-t-il déclaré lors du podcast NOS Formula 1.

«Si vous le faites une fois, vous devenez jaune. Et si vous recommencez, c’est rouge. Et cela signifie, par exemple, que vous devez traverser la voie des stands. Vous pouvez également le décrire très bien. Si [Max] Verstappen ou n’importe qui d’autre a “jaune” après son nom, ce sera aussi amusant pour le téléspectateur. “

Verstappen est le pilote qui a porté le poids des limites de piste jusqu’à présent en 2021, perdant la tête et donc la victoire à Bahreïn tout en étant ensuite dépouillé de sa pole et du meilleur tour de la course à Portimao.

Bien sûr, il a été souligné que ce sont de petites erreurs que le Néerlandais doit éliminer, en raison de leur coût, mais le promoteur du Grand Prix des Pays-Bas et ancien pilote Jan Lammers estime qu’il est erroné de «sur-analyser» le situation.

«C’est juste quelque chose qui arrive. Ces gars conduisent tellement, alors c’est son tour et le week-end prochain c’est le tour de l’autre [to make mistakes]», A-t-il déclaré à RacingNews365.

«Mais c’est du sport de haut niveau. Lionel Messi rate parfois un penalty.

«Nous ne devrions pas en tirer de conclusions structurelles, nous ne devrions pas sur-analyser cela. Le fait que ce soit un week-end où les choses se sont déroulées comme elles l’ont fait ne signifie pas que c’est un thème récurrent.

«Vous pouvez dire oui, il fait trop d’erreurs. Mais quand je dis cela, vous ne pouvez pas éviter de dire “ne remarquez-vous pas qu’il a commis si peu d’erreurs jusqu’à présent?” C’est un contraste car il a commis si peu d’erreurs dans le passé.

