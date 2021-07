Système de classement Pokemon Unite expliqué | rangs, classes, récompenses

in

En tant que jeu axé sur la compétition, le Système de match classé est le cœur et l’âme de Pokémon Unis, l’entrée de l’entraînement de créature bien-aimé dans le genre de jeux MOBA.

Il vous faudra un certain temps pour atteindre même la possibilité de jouer à des matchs classés, car cela ne s’ouvrira à vous que lorsque Pokemon Unite sera sûr que vous êtes prêt pour cela. Cependant, une fois que vous avez atteint le niveau 6 d’entraîneur et déverrouillé le match classé, tous les paris sont annulés.

Dans ce guide, nous expliquons comment fonctionnent les matchs classés, notamment comment fonctionne le système de classement et comment vous pouvez atteindre ses différents rangs de joueurs.

Comment débloquer des matchs classés

Comme nous l’avons noté ci-dessus, la première chose que vous devrez faire avant de pouvoir vous retrouver coincé dans les matchs classés est, euh, de les déverrouiller. Pour ce faire, vous devez d’abord être Formateur niveau 6.

Atteindre le niveau d’entraîneur 6 est assez facile et devrait vous prendre une heure au maximum. Pour atteindre le niveau d’entraîneur 6, dirigez-vous vers le mode standard et engagez-vous dans des batailles avec des joueurs aléatoires. Ce n’est pas classé, donc c’est une faible pression, et sera également un excellent entraînement pour se lancer dans des batailles classées.

Deuxièmement, cependant, une fois la partie classée déverrouillée, vous devrez toujours assurez-vous d’avoir cinq Pokémon complets d’appeler le vôtre afin d’entrer dans les matchs. Vous pouvez bien sûr acheter des Pokémon avec des gemmes ou des pièces Aeos dans la boutique Pokemon Unite.

Enfin, il convient également de noter que vous aurez besoin d’au moins 79 points de fair-play pour participer aux parties classées. Les points de fair-play sont la façon dont Pokemon Unite évalue votre réputation dans le jeu et garantit que les joueurs n’agissent pas de manière toxique. Cela ne devrait pas être un problème, mais vous perdrez des points de fair-play pour des choses comme l’arrêt des matchs avant qu’ils ne soient terminés (l’utilisation de la reddition ne compte pas) ou la marche au ralenti. Jouer des matchs avec succès vous rapporte des points de fair-play positifs. Jouez gentiment, ne ralentissez pas, n’arrêtez pas de rage et vous ne rencontrerez jamais ce problème.

Le système de classement Pokemon Unite expliqué

Une fois que vous avez atteint le système de parties classées, vous devez connaître et comprendre deux éléments du système de classement : Rangs et classes.

Commençons par les rangs. Il y a six rangs au total dans Pokemon Unite : Débutant, Grand, Expert, Vétéran, Ultra et Maître.

Chaque rang a sa propre « coupe » – et les coupes sont actives pendant les saisons. Tout cela vous sera familier si vous avez joué à des jeux multijoueurs similaires basés sur des services. Votre progression ne sera comptabilisée qu’à l’intérieur de chaque saison, et les récompenses exactes peuvent varier d’une saison à l’autre.

Au sein de chaque rang, cependant, il existe un certain nombre de classes. Afin de vous élever au rang suivant, vous devrez d’abord progresser dans les classes de ce rang.

Si vous jouez dans le classement des débutants et la coupe des débutants, par exemple, il contient trois classes. Vous devrez progresser dans ces classes – et lorsque vous le ferez, vous vous classerez ensuite jusqu’à la Grande Coupe, qui contient cette fois quatre classes – et ainsi de suite. Voici le nombre de classes de chaque rang :

Débutant : 3 classes (9 points pour monter) Grand : 4 classes (12 points pour monter) Expert, Grand et Vétéran : 5 classes (15 points pour monter) Maître : pas de classes, juste le classement

Au-delà de cela, le concept est globalement simple – si vous gagnez, vous serez lentement promu aux niveaux en fonction de vos performances, tandis que perdre vous verra rétrograder les niveaux de la coupe. Votre classement actuel de la coupe déterminera vos adversaires ; vous serez confronté à des joueurs d’une compétence similaire.

Pour monter de niveau une classe, il vous suffit de gagner des matchs. Gagner un match vous accorde un point pour votre prochaine classe, tandis que perdre en déduit un point à son tour. Essentiellement, si vous gagnez constamment plus que vous ne perdez, vous vous classerez constamment. Nous avons listé le nombre de points nécessaires pour sortir de chaque rang ci-dessus.

Le Master Rank n’a pas de classes et a simplement un nouveau système de classement où les joueurs sont classés de manière plus granulaire en fonction de leurs points de victoire obtenus en jouant.

Récompenses de rang Pokemon Unite

En plus de l’EXP, des pièces Aeos et de l’énergie Aeos que vous gagnerez en gagnant des matchs, vous pourrez également obtenir une récompense plus large en fonction de votre progression dans le classement au cours d’une saison donnée.

Les récompenses exactes varieront d’une saison à l’autre, mais à tout le moins, vous pouvez vous attendre à gagner des milliers de billets Aeos pour atteindre les rangs de base – et si vous atteignez l’extrémité supérieure d’Elite et au-dessus, vous parlez à cinq chiffres.

Les billets Aeos peuvent être utilisés pour acheter des articles de mode pour votre entraîneur dans l’Aeos Emporium, ce qui vous permet de personnaliser votre personnage. Il s’agit d’une récompense de base, mais selon la saison, d’autres récompenses seront également disponibles.