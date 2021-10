Système de compte bancaire Google “Plex” annulé

Eric Zeman / Autorité Android

Google a confirmé que les plans annoncés précédemment pour lancer un compte bancaire Google Pay avaient été annulés. Google a annoncé pour la première fois des plans pour des comptes bancaires connus sous le nom de « Plex » en août 2020. Le rapport affirme que le nouveau leader de Google Pay ne voulait pas que les banques établies pensent qu’il était en concurrence avec elles.

Si vous aviez à cœur que Google soit entièrement responsable de votre argent, préparez-vous à des nouvelles décevantes. Le Wall Street Journal a confirmé que les plans de Google Pay pour lancer un compte bancaire uniquement numérique appelé “Plex” ont été annulés.

Des rumeurs selon lesquelles Google aurait créé son propre compte bancaire ont commencé à déferler sur Internet il y a près de deux ans, en novembre 2019. En août 2020, la banque BBCA USA a annoncé qu’elle collaborait avec Google pour lancer un compte numérique assuré par la FDIC. Enfin, en novembre 2020, Google, parallèlement au lancement de l’application Google Pay remaniée, a annoncé le lancement d’une liste d’attente pour s’inscrire aux comptes bancaires Plex, via Citigroup ou SFCU.

Le plan pour Plex était que Google propose des comptes chèques et d’épargne via 11 banques et coopératives de crédit. L’application Google Pay permettrait aux utilisateurs d’économiser plus facilement pour les grands événements. Les comptes n’auraient pas eu de frais mensuels, de frais de découvert ou de solde minimum. Il était même prévu d’offrir une carte de débit Google Plex.

Cependant, rien de tout cela ne se produira.

Qu’est-il arrivé au système bancaire de Google ?

L’article du WSJ indiquait que l’actuel directeur de Google Pay, Bill Ready, craignait que les plans pour le compte bancaire Plex puissent entraîner des problèmes avec d’autres banques établies, qui pourraient penser que Google essayait de les concurrencer directement. Un porte-parole de Google n’a pas confirmé cette série d’événements au WSJ, déclarant simplement qu’il travaillerait désormais à « fournir une habilitation numérique aux banques et autres fournisseurs de services financiers plutôt que de nous servir de fournisseur de ces services ».

Cependant, il est prouvé que la division Google Pay a également souffert de nombreux départs récents. Cela se produit depuis la refonte de l’application en novembre 2020 qui n’a pas été accueillie par de bonnes critiques. Business Insider a rapporté en août 2021 que l’ancien leader de Google Pay (et la personne qui a dirigé le lancement de Plex), Caesar Sengupta, était parti en avril 2021. Depuis lors, des dizaines d’autres membres majeurs de l’équipe Google Pay seraient également partis.

Le rapport du WSJ a également reçu une déclaration de Citigroup confirmant que son implication dans les comptes bancaires Plex avait pris fin. Il a également curieusement mentionné qu’avant la décision d’annulation de Google, Citigroup comptait plus de 400 000 personnes inscrites sur sa liste d’attente Plex, avec jusqu’à 10 000 personnes qui s’inscrivent encore chaque semaine. Cela semble montrer qu’un compte Google Pay Plex aurait pu être un choix populaire pour les consommateurs. En effet, un article de Forbes cite une étude menée plus tôt en 2021 par Cornerstone Advisors et Strategy Corps. Il indique qu’un utilisateur sur cinq aurait ouvert un compte Google Pay Plex s’il avait été officiellement lancé. De plus, 33 % des utilisateurs actuels de Google Pay et Apple Pay auraient ouvert un tel compte.