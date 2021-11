Système de défense aérienne russe S-400 Vs American Patriot Vs THAAD : En savoir plus

Le premier régiment du système de missiles sol-air russe S-400 Triumf arrive en Inde bien avant la date de livraison. D’ici fin 2021, le tant attendu S-400 arrivera pour l’Indian Air Force (IAF). En janvier 2022, les spécialistes russes arriveront pour aider les spécialistes indiens qui ont été formés dans ce pays. Ces spécialistes russes viendront pour le transfert des équipements sur les sites et leur exploitation.

En octobre 2018, un contrat d’une valeur de 5,43 milliards de dollars a été signé entre les deux pays à l’issue des pourparlers au sommet. Et selon le calendrier mentionné dans le contrat, la livraison des cinq régiments sera achevée dans cinq ans.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online plus tôt ce mois-ci, le directeur du Service fédéral de coopération militaro-technique (FSMTC), Dmitry Shugaev, avait annoncé en marge du Dubai AirShow le démarrage du processus de livraison du S-400.

Selon Alexander Mikheev, le directeur général de l’exportateur d’armes d’État russe Rosoboronexport avait annoncé récemment qu’une équipe de spécialistes se rendrait en Inde au début de l’année prochaine pour remettre l’équipement sur ses sites.

Comment le système russe ajoutera-t-il plus de puissance à la défense aérienne de l’Inde ?

Le système de missile de défense aérienne S-400 Triumf traversera les routes aériennes et maritimes et donnera un avantage à l’IAF qui serait capable d’éliminer les avions de chasse et les missiles de croisière ennemis à une distance de près de 400 km.

Les officiers et le personnel de l’IAF ont suivi une formation intensive à Moscou et sont maintenant en Inde et, selon les officiers supérieurs, ils commenceront bientôt à se concentrer sur les frontières orientales et à fournir des ressources pour la formation du personnel dans le pays.

La livraison du premier régiment intervient à un moment où les militaires indiens et chinois sont en impasse dans le secteur oriental du Ladakh.

La Chine a-t-elle ce système ?

Oui. Deux unités S-400 ont été déployées à travers le Ladakh et l’Arunachal Pradesh – à Ngari Gar Gunsa et à la base aérienne de Nyingchi au Tibet. La Chine a déployé ces systèmes également face à Taïwan.

Le système qui arrive va être déployé à un endroit proche de la frontière ouest du pays et ce déploiement prendra en charge les menaces des frontières ouest et nord avec le Pakistan et la Chine.

THAAD contre PAC-3 contre le système de défense antimissile russe S-400

Le Financial Express Online avait rapporté plus tôt que les États-Unis avaient proposé le système de défense antimissile balistique Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Pour s’assurer que l’Inde n’achète pas le système russe, Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) a également été proposé à l’Inde.

Cependant, aucune des alternatives proposées à l’Inde n’était comparable au système de défense aérienne russe qui est considéré comme le meilleur au monde. THAAD et PAC-3 ne se comparent pas dans les capacités que le système russe offre à l’Inde.

Ce dont l’Inde avait besoin pour sa propre défense aérienne, c’était du S-400, après quoi l’administration Trump avait menacé l’Inde de sanctions CAATSA. Cela signifiait que les États-Unis étaient prêts à imposer des sanctions contre tout pays faisant du commerce avec la Corée du Nord, l’Iran et la Russie.

L’Inde doit se défendre contre les ennemis du Pakistan ainsi que contre la belligérance constante de la Chine.

L’Inde a décidé d’accepter l’accord sur le système russe et a fait savoir aux États-Unis que les discussions et les négociations pour le S-400 se déroulaient bien avant la CAATSA.

Plusieurs pays, dont l’Arabie saoudite, la Turquie, la Biélorussie, l’Algérie, le Qatar, le Vietnam, l’Irak et l’Iran, ont exprimé leur intérêt pour le système de défense aérienne S-400. La Syrie a déjà reçu un système de défense aérienne S-300 de la Russie.

Sur la base des informations disponibles dans le domaine public, le S-400 peut être assemblé en très peu de temps, à peine cinq minutes et peut être tiré depuis n’importe quel terrain. Il est livré avec une capacité de suivi des radars et des menaces aéroportées. Et est difficile à détecter et à détruire car le S-400 russe est très mobile et les lanceurs sont montés sur des camions tout terrain 8×8.

Le THAAD américain dispose d’une défense monocouche qui est utilisée pour contrer les systèmes de missiles balistiques intercontinentaux et à portée intermédiaire. Il s’agit d’un système de missile unidimensionnel car il ne peut tirer qu’un seul type de missile jusqu’à une portée de 150 à 200 km et ne peut pas intercepter un avion de chasse.

Le S-400 a la capacité de tirer différents types de missiles avec différentes portées jusqu’à 400 km.

Le PAC-3, quant à lui, a la capacité d’intercepter des cibles aériennes à une distance de 180 km. Il a également la capacité de lancer des missiles balistiques jusqu’à une portée de 100 km.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.