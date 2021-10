Système de métro, expansion de l’aéroport, héliports au Jammu-et-Cachemire bientôt ; vérifier les détails ici

Un grand terrain a également été attribué à l’aéroport de Jammu.

Métro, agrandissement de l’aéroport, héliports au Jammu-et-Cachemire ! Dans les années à venir, le Jammu-et-Cachemire connaîtra un développement massif. Le ministre de l’Intérieur de l’Union et ministre de la Coopération, Amit Shah, s’est récemment rendu sur le territoire de l’Union pour inaugurer le nouveau campus de l’Indian Institute of Technology (IIT) à Jammu et tout en s’adressant au public, il a annoncé divers projets d’infrastructure. Le ministre de l’Intérieur de l’Union a déclaré qu’actuellement, les travaux de développement se poursuivent sur une autoroute à six voies reliant Delhi à Katra via Amritsar. Auparavant, les habitants de Jammu devaient se rendre dans la capitale nationale pour montrer à leurs enfants le métro, a déclaré le ministre. Cependant, après deux ans, ils n’auront plus à emmener leurs enfants à Delhi pour voyager dans le métro, car le système de métro lui-même viendra à Jammu, a ajouté Shah.

Selon le ministre de l’Intérieur de l’Union, un grand terrain a également été attribué à l’aéroport de Jammu. Il a en outre mentionné que l’aéroport sera développé avec un montant de Rs 700 crore. Shah a également déclaré qu’une politique relative aux hélicoptères avait été annoncée en vertu de laquelle le gouvernement du Jammu-et-Cachemire développerait des héliports dans chaque district. Des personnes appartenant au secteur privé investiront et différents secteurs seront connectés entre eux, a-t-il ajouté.

Il y a quelques mois, le ministère de l’Aviation civile avait informé que les guerriers de première ligne de l’aéroport de Jammu avaient facilité plus de 16 lakhs de doses de vaccin Covid-19 et remis aux représentants du département de la vaccination de l’État, territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire. Le ministère avait également déclaré que l’aéroport avait assuré une expérience de voyage sûre et sécurisée. L’aéroport a bien suivi la désinfection. En outre, l’aéroport pour les passagers et le lieu de travail pour le personnel étaient entretenus par l’aéroport conformément aux mesures opérationnelles standard du ministère de la Santé et du Bien-être familial, a affirmé le ministère.

