Système de pré-emballage: Lok Sabha autorise le projet de loi pour remplacer l’ordonnance sur le code de l’insolvabilité et de la faillite

L’IBC prévoit actuellement un maximum de 270 jours pour l’achèvement de l’ensemble du CIRP.

La Lok Sabha a approuvé mercredi le projet de loi (amendement) sur le code de l’insolvabilité et de la faillite, qui remplacera une ordonnance promulguée en avril pour introduire un système de résolution pré-pack pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).

Le régime permet uniquement au débiteur de déclencher sa propre procédure de faillite avec l’approbation des créanciers financiers disposant d’au moins 66% des droits de vote. Selon les analystes, il permettra une résolution plus rapide que le processus actuel de résolution de l’insolvabilité des entreprises (CIRP) et réduira les coûts. Si les prêteurs souhaitent déclencher l’insolvabilité des MPME, ils peuvent toujours le faire, mais dans le cadre du CIRP habituel.

Au milieu du vacarme du Lok Sabha, le projet de loi a été adopté sans discussion appropriée. Le ministre d’État aux Finances, Bhagwat Kishanrao Karad, a déclaré que l’IBC avait amélioré la facilité de faire des affaires dans le pays depuis sa création il y a cinq ans. Les dernières modifications sont nécessaires en raison de la situation actuelle résultant de la pandémie sans précédent.

L’ordonnance a été promulguée le 4 avril, quelques jours après que le gouvernement a levé une suspension d’un an des procédures d’insolvabilité contre les défaillances liées à Covid.

Étant donné que les MPME à court d’argent ont peu de moyens pour passer par un processus d’insolvabilité long et rigoureux, le délai de résolution a été considérablement réduit. Les plans de résolution pré-pack doivent être soumis en seulement 90 jours et le NCLT aura 30 jours supplémentaires pour les approuver. L’IBC prévoit actuellement un maximum de 270 jours pour l’achèvement de l’ensemble du CIRP.

Dans le cadre de l’arrangement de pré-pack, les promoteurs honnêtes seront autorisés à soumettre le plan de base pour résolution, qui sera ensuite soumis à un appel d’offres via Swiss Challenge. Cependant, dans les cas où les créanciers opérationnels ne sont pas tenus de procéder à une décote, le plan du promoteur, soutenu par des créanciers financiers disposant d’au moins 66% des droits de vote, peut être présenté devant le Tribunal national du droit des sociétés (NCLT) pour autorisation.

En outre, les promoteurs continueront de gérer les MPME, contrairement au CIRP où le professionnel de la résolution gère les affaires avec les conseils des créanciers financiers.

Étant donné que les MPME représentent généralement la plus grande partie des cas d’insolvabilité, le programme de pré-emballage les aidera à résoudre le stress mieux et plus rapidement, selon les analystes.

Dans le cadre de ses mesures pour amortir le coup du Covid-19, le gouvernement avait proposé l’an dernier de mettre en place un encadrement particulier pour ces petites entreprises. Le programme est basé sur le rapport d’un panel dirigé par le président de l’Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI), MS Sahoo.

