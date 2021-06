Les réformes du système d’enseignement supérieur l’ont rendu accessible tout en améliorant la qualité des programmes proposés.

Par Md. Muddassir Quamar,

Le système éducatif de l’Arabie saoudite fait l’objet d’un examen international depuis le 11 septembre pour avoir fomenté le radicalisme et l’extrémisme au Moyen-Orient. Certains des critiques ont identifié l’accent excessif mis sur la religion derrière le problème. En partie, en réponse à ces critiques, le roi Abdallah (règne 2005-15) a entamé un processus de réforme du système éducatif. Sous le roi Salmane et le prince héritier Mohammed, le processus de réforme a été élargi et accéléré.

Md. Muddassir Quamar, un chercheur basé à New Delhi qui a passé plusieurs années à étudier la société et le système éducatif en Arabie saoudite, a publié un livre sur les changements et les réformes que le système éducatif saoudien a subi au cours du XXIe siècle. Le livre est la première étude complète en anglais sur le système éducatif en Arabie saoudite, plaçant les réformes et les changements qu’il a subis au cours des deux dernières décennies dans le contexte de l’évolution historique du système éducatif et de l’évolution socio-politique du royaume. . Un extrait du livre est reproduit ici…

En raison de sa centralité dans le monde arabe et islamique, de son importance sur le marché mondial du pétrole et de son importance dans la géopolitique du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite reste sous les projecteurs internationaux. L’évolution historique unique du royaume et le mouvement de renouveau religieux qui était le signe avant-coureur de la formation du royaume, la légitimité islamique revendiquée par la monarchie Al-Saoud et la modernisation rapide de la société et de l’économie mettent l’accent sur la société et la politique saoudiennes. , culturel et économique. Outre le reportage et la couverture des développements internes dans les médias internationaux, diverses questions relatives au royaume sont discutées et débattues régulièrement dans les universités. Malgré l’intérêt constant pour les affaires intérieures du royaume, on trouve rarement l’opinion émanant d’une compréhension plus profonde et nuancée de la société et de ses habitants. À quelques exceptions notables près, une majorité de refrains académiques sont façonnés par des compréhensions superficielles basées sur des préjugés largement répandus et des présomptions basées sur des recherches menées avec un prisme « orientaliste ».

En Arabie saoudite, les réactions à un tel examen et critique internationaux ont été variées. Mais principalement, le discours domestique a tendance à le peindre dans les binaires de l’Occident contre l’Islam ou de l’Arabie contre le monde. Néanmoins, certains ont approfondi des questions spécifiques pour rechercher, expliquer et réfléchir, ce qui a conduit à un débat et à des discussions plus approfondis sur diverses questions socio-économiques dans la sphère publique saoudienne, y compris dans l’espace virtuel. À l’échelle mondiale, de nouvelles recherches ont tenté de se débarrasser du prisme des préjugés pour développer des moyens nouveaux et innovants de rechercher et de comprendre les nuances les plus fines de la société et de la culture du royaume sans nécessairement négliger les problèmes auxquels il est confronté.

Parmi les problèmes qui ont attiré une large attention nationale et internationale, en particulier au cours des deux premières décennies du XXIe siècle, figure le système éducatif de l’Arabie saoudite. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont été l’un des principaux incidents qui ont suscité une surveillance accrue du système éducatif. L’idée que le système éducatif était ancré dans un enseignement radical a gagné du terrain et a accru la pression sur la monarchie pour qu’elle procède à des réformes. Les problèmes sont depuis restés sous le feu des projecteurs internationaux. Certaines études menées par la suite ont relevé des aspects répréhensibles dans les programmes scolaires, les manuels et la pédagogie. Ils tenaient également le système éducatif pour en partie responsable du radicalisme local. Il a été noté que certaines des références aux juifs, aux chrétiens, aux chiites, aux soufis et aux athées étaient hautement répréhensibles. Alors que le monde débattait de la question, la monarchie a reconnu le problème et a entamé un processus de réforme du système éducatif grâce à de vastes programmes axés sur divers aspects des systèmes scolaire et universitaire.

Le système éducatif de l’Arabie saoudite a parcouru un long chemin depuis ce qu’il était aux premiers jours de la création du royaume. Grâce au processus de réforme et aux changements informés par les aspirations de la société en mutation, catalysés par les mesures de réforme prises par la monarchie et facilités par la richesse pétrolière, en 2020, le système éducatif saoudien a changé de manière méconnaissable, non seulement depuis les premières années. du royaume mais aussi de ce qu’il était vers la fin du vingtième siècle. L’Arabie saoudite abrite désormais certaines des meilleures universités du Moyen-Orient offrant des cours avancés dans les domaines scientifiques et technologiques et produisant des recherches de pointe dans certains de ces domaines. Il possède également l’un des réseaux les plus élaborés d’écoles publiques qui offrent un enseignement primaire universel et un enseignement jusqu’au secondaire supérieur à près de 95 pour cent des enfants. Le processus de réforme a également corrigé certaines des faiblesses inhérentes et intrinsèques du système, notamment la forte dose de programmes religieux, la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que la mauvaise qualité de l’éducation en termes de besoins du marché en main-d’œuvre formée et qualifiée. Un degré variable de succès a été obtenu vers différents objectifs.

L’éducation scolaire a connu une transformation significative grâce à un changement complet du programme, à l’introduction de nouveaux manuels, à l’amélioration de l’environnement de la classe et aux programmes de formation des enseignants qui l’ont rendu plus inclusif et tolérant envers les autres. Dans une certaine mesure, les références haineuses aux « autres » ont été supprimées des manuels. Le programme de formation des enseignants a été lancé dans le but de rendre le processus d’apprentissage efficace et d’améliorer la qualité des écoles. Des programmes tels que Tatweer, l’évaluation complète et la surveillance des écoles ont obtenu des degrés de succès variables. L’enseignement supérieur est devenu plus accessible à la population et davantage de jeunes peuvent s’inscrire à la formation professionnelle et aux cours de premier et deuxième cycles de leur choix. Le nombre d’universités, de collèges et d’établissements de formation professionnelle a considérablement augmenté. Des mesures ont été prises pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et des ressources humaines afin de pouvoir mettre en œuvre efficacement le programme de nationalisation du marché du travail. Un plus grand nombre d’étudiants saoudiens sont partis à l’étranger pour s’inscrire à des cours d’enseignement supérieur et la majorité d’entre eux ont bénéficié de bourses gouvernementales.

Les réformes du système d’enseignement supérieur l’ont rendu accessible tout en améliorant la qualité des programmes proposés. L’enseignement supérieur vise à synchroniser l’exigence économique de diversification au-delà de l’industrie pétrolière et la croissance de la jeune population en herbe pour aider à développer une économie de la connaissance et une société basée sur la connaissance. En conséquence, des mesures ont été prises pour réduire le chômage et développer des cours axés sur les compétences. De nouvelles universités ont été ouvertes, d’anciennes universités sont agrandies et davantage de collèges professionnels sont créés pour répondre aux besoins de la population. L’allocation budgétaire pour l’éducation et les ressources humaines a connu une augmentation constante et considérable. Des efforts sont en cours pour améliorer la qualité de l’enseignement des sciences dans lequel le royaume avait un piètre bilan. Mais avec des investissements accrus et des efforts constants, un certain mouvement a été remarqué à cet égard. Cependant, étant donné que le royaume aspire à être reconnu comme un pôle régional d’éducation et de savoir, il n’en est encore qu’aux premiers stades de son évolution.

(L’auteur est membre du MP-IDSA, New Delhi. Ceci est un extrait de son livre Education System in Saudi Arabia: Of Change and Reforms (Palgrave Macmillan, 2021). Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les opinions du Manohar Parrikar IDSA ou du gouvernement de l’Inde ou de Financial Express Online.)

