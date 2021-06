Système éducatif perturbé et opportunités d’emploi réduites : impact de la pandémie de Covid-19 sur l’enseignement supérieur

Les webinaires sont devenus une méthode normale de partage d’expertise entre les étudiants et les universitaires du monde entier confrontés à des problèmes similaires.

Par Mme Parul Uppal,

Qui aurait pensé que rester à la maison pourrait perturber nos vies à ce point. Depuis l’apparition du coronavirus, les élèves restent chez eux et poursuivent leur vie éducative à partir d’un seul et même endroit. Cela a provoqué une spirale descendante dans leur courbe d’apprentissage. Pour lutter contre cela, différentes écoles utilisent différents types de supports pour dispenser une éducation à leurs élèves afin que leur apprentissage ne s’arrête pas.

Une institution joue un rôle très important dans le développement holistique des étudiants. Les enfants qui restent près de leurs pairs et des enseignants façonnent leur personnalité et les aident à apprendre de nouveaux aspects et à grandir dans leur vie.

Les collèges et universités sont les dernières étapes avant d’entrer dans la vie professionnelle.

Un étudiant est submergé de connaissances et d’exposition sur et hors campus, ce qui lui donne une expérience pratique du domaine dont il parle.

En Inde, environ 32 crore d’apprenants ont cessé d’aller dans les écoles/collèges et toutes les activités éducatives sont à l’arrêt.

Impact sur l’enseignement supérieur

Système éducatif perturbé : –

Les établissements se sont fermés avec la cessation des activités éducatives et ont créé de nombreux défis pour les intervenants. Les activités telles que l’admission, les examens, les tests d’entrée, les concours organisés par les universités sont reportées. Le principal défi était de poursuivre le processus d’enseignement-apprentissage lorsque les étudiants, les facultés et le personnel ne pouvaient plus être physiquement présents sur les campus. La solution évidente pour les institutions était de dépendre de l’enseignement et de l’apprentissage en ligne. Cependant, dans un délai relativement court, les établissements d’enseignement supérieur ont été en mesure de fournir un soutien aux étudiants via des supports en ligne. Le Covid-19 a accéléré l’adoption des technologies numériques pour dispenser un enseignement. Il a encouragé tous les enseignants et étudiants à devenir plus avertis en technologie. Les établissements ont également commencé à organiser des programmes d’orientation, des initiations et des cours de conseil à l’aide d’outils de conférence virtuelle tels que Google Meet, Skype et YouTube live, Facebook live, etc. pour fournir des services de soutien aux étudiants. Cette initiative a pour objectif de créer un environnement en ligne efficace d’enseignement et d’apprentissage et de susciter la motivation des étudiants pour les activités en ligne. Les enseignants et les élèves ont amélioré l’utilisation des médias électroniques pour partager des informations via WhatsApp, Google Drive, Telegram, Twitter, etc.

Impact sur le développement académique et professionnel : –

La pandémie a donné aux universitaires beaucoup de temps pour améliorer leurs travaux de recherche théorique et se familiariser avec les méthodes technologiques. Les webinaires sont devenus une méthode normale de partage d’expertise entre les étudiants et les universitaires du monde entier confrontés à des problèmes similaires. Ils pourraient avoir beaucoup de temps pour se concentrer sur le développement professionnel en faisant de plus en plus de recherches

Gravement affecté le système d’évaluation de l’éducation : –

La plupart des examens externes ont été reportés et presque toutes les évaluations internes ont été annulées, ce qui nuit aux capacités d’apprentissage des étudiants.

De nombreux établissements gèrent les évaluations internes via le mode en ligne à l’aide de différents outils numériques mais le report des évaluations externes a un impact direct sur l’avenir éducatif et professionnel. Cette incertitude a créé de l’anxiété chez les étudiants car ils sont coincés dans la même classe. De même, de nombreux étudiants qui s’étaient présentés aux examens finaux/du jury souffriront à l’avenir de l’annulation de leurs examens universitaires, ce qui pourrait également affecter leur processus d’admission à l’université en Inde et à l’étranger.

Possibilités d’emploi réduites : –

De nombreux tests d’entrée et recrutements ont été annulés ce qui a eu un impact négatif sur la vie des étudiants de l’enseignement supérieur et de ceux qui se préparent depuis des années. En Inde, il n’y a pas de recrutements dans le secteur public et les nouveaux diplômés sont sous pression de craindre le retrait des offres d’emploi des secteurs des entreprises en raison de la situation pandémique. Avec cette augmentation du chômage, de nombreux étudiants pourraient se retirer de l’enseignement supérieur et commencer leur parcours professionnel trop tôt.

La pandémie a des côtés à la fois positifs et négatifs, mais dans le secteur de l’éducation, elle a eu un impact considérable sur les étudiants et les enseignants. Beaucoup d’entre eux ont arrêté leurs études en raison de contraintes financières alors que de nombreux enseignants souffrent de difficultés financières.

