Système national de retraite : apporter des modifications à la FP, à la configuration du régime ? Les ARC modifient la déclaration de transaction

Système national de retraite (NPS): L’Autorité de régulation et de développement des caisses de retraite (PFRDA) a notifié les nouvelles fonctionnalités NPS publiées par les agences centrales de tenue de registres (ARC) au cours du quatrième trimestre de l’exercice 2020-2021. Le PFRDA a nommé des agences de notation de crédit pour fournir des fonctionnalités au niveau du système en fonction des besoins évolutifs des parties prenantes du NPS.

Selon une circulaire PFRDA du 27 mai 2021, les agences de notation sont chargées de développer « de nouvelles fonctionnalités, utilitaires, établir de nouveaux processus, et proposer de multiples modèles d’interface pour les bureaux de téléchargement afin d’offrir une flexibilité maximale en termes de fonctionnement au profit de les souscripteurs comme un exercice continu pour remplir leurs obligations.

Quoi de neuf pour les abonnés ?

Afin de réduire les griefs des abonnés, les agences de notation ont apporté quelques modifications au relevé de transaction sous NPS. Ces changements sont :

a) Modifications du Bloc Cotisation/Rachat

Modification de l’en-tête du bloc en « Détails de la contribution/du remboursement pendant la période sélectionnée »

b) Changements dans les détails de l’investissement – Bloc récapitulatif au niveau du régime

Suppression des champs de contribution selon le régime et de gain / perte non réalisé

c) Modifications dans le bloc Détails de la transaction

“Conformément au format révisé, le solde de l’unité d’ouverture dans les détails de la transaction ne sera affiché que dans le premier bloc et le solde de l’unité de clôture dans les détails de la transaction ne sera affiché que dans le dernier bloc”, indique la circulaire. PF et / ou configuration du schéma, puis plusieurs blocs de détails de transaction sont affichés où le premier bloc est les détails du schéma PF comme sur la période d’ouverture du relevé et le dernier est les détails du schéma PF comme sur la période de clôture du relevé », a-t-il ajouté.

d) Modifications des notes de bas de page

Ajout de notes de bas de page relatives au « Coût du retrait/de l’interrupteur unidirectionnel/du retrait du GPF », déclaration et signature générées par le système non requises, etc. ii. Modification de note liée à l’avantage fiscal.

Inscription de l’abonné NPS

En raison de la bifurcation du Ladakh du Jammu-et-Cachemire et de la fusion des territoires de l’Union Daman & Diu et Dadra & Nagar Haveli, un nouveau code dans le système CRA a été créé pour mapper les PRAN et les bureaux existants au territoire de l’Union du Ladakh.

Des changements dans la contribution ont été apportés pour permettre aux gouvernements des deux UT d’apporter une contribution dans les PRAN des abonnés.

