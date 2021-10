Système national de retraite : Caractéristiques clés à connaître avant d’ouvrir un compte NPS

PFRDA a récemment augmenté la limite d’âge des citoyens indiens qui peuvent ouvrir un compte NPS.

Par Ankit Agarwal

Le National Pension System (NPS) est devenu l’un des outils d’épargne-retraite les plus populaires parmi la communauté des investisseurs. Pas étonnant, NPS a franchi le cap des 1 43 90 544 abonnés et compte plus de Rs. 6,9 Lakh Crore d’actifs sous gestion (AUM) respectivement.

Certaines nouvelles règles NPS ont été notifiées récemment et ont permis à l’abonné NPS de retirer l’intégralité du corpus à l’échéance, sous conditions. À l’heure actuelle, une personne peut retirer jusqu’à 60 pour cent du montant accumulé dans le compte tandis que les 40 pour cent restants sont utilisés pour acheter un plan de rente.

Le NPS s’avère être un bon substitut à l’EPF (Employee Provident Fund) qui s’accompagne d’un avantage fiscal supplémentaire. Voici les avantages fiscaux dont on peut bénéficier dans le cadre du système national de retraite :

Jusqu’à Rs. 150 000 – u/s 80CCE (limite fiscale individuelle)

Jusqu’à Rs. 50 000 – u/s 80CCD(1B) (limite fiscale individuelle)

Jusqu’à 10% du salaire de base – u/s 80CCD(2) (via la contribution de l’employeur)

Avant d’ouvrir un compte NPS, voici quelques caractéristiques à prendre en compte :

Critères d’âge : En vertu des nouvelles règles conviviales, la PFRDA a également augmenté la limite d’âge des citoyens indiens qui peuvent demander le NPS. Les seniors peuvent désormais choisir de s’inscrire à ce dispositif et constituer en outre un corpus de retraite pour leur vieillesse tout en bénéficiant des avantages fiscaux qui l’accompagnent. Tous les citoyens âgés de 18 à 70 ans peuvent adhérer au régime, quels que soient leur sexe ou leurs critères de revenu.

Compte PRAN: Pour rendre le NPS simple et pratique, les abonnés individuels reçoivent un numéro d’identification unique appelé numéro de compte de retraite permanent (PRAN). Ce compte peut être ouvert avec aussi peu que Rs. 500 contributions individuellement. La contribution annuelle minimale requise est de Rs.1000 seulement et il n’y a pas de limite supérieure de contribution. PRAN est entièrement portable à travers les emplois et la géographie et peut donc être exploité via un accès en ligne de n’importe où. En tant qu’abonné, vous pouvez effectuer des contributions via différents modes de paiement, allant du chèque, de l’argent comptant, du DD ou du transfert de fonds à l’Inde.

Gestionnaire de fonds de pension : Les gestionnaires de fonds de pension nommés par le régulateur gèrent de manière prudente les fonds des souscripteurs par le biais d’investissements dans diverses classes d’actifs. Ils sont surveillés de près et de manière critique tandis que leurs performances sont constamment surveillées par le régulateur.

Retrait anticipé : Afin de rendre le NPS convivial, le PFRDA a introduit la possibilité de retirer prématurément des fonds en raison de certaines exigences pouvant survenir à tout moment. Ceux qui n’optent pas pour le retrait anticipé et attendent leur retraite, lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite de 60 ans, peuvent se prévaloir de la possibilité de retirer un capital et une pension différée.

Période d’investissement améliorée : Dans le cadre du système national de retraite, on a la possibilité de rester investi même après la fin de la période d’investissement en prolongeant la durée du régime. L’option Période d’investissement augmentée, permet au souscripteur d’accumuler un corpus plus important en restant investi pendant une période supplémentaire dans le dispositif.

A l’échéance, si l’on sent que le besoin d’une rente n’est pas là ou si les conditions de marché ne sont pas propices, on peut différer l’achat d’une rente. Les abonnés au NPS peuvent différer l’achat de leur rente jusqu’à trois ans à partir du moment où ils atteignent l’âge de 60 ans ou l’âge de la retraite.

Le système national de retraite est une option d’investissement financièrement saine à la disposition des investisseurs et ouvre désormais une fenêtre d’opportunité pour les personnes âgées également. Cela offre une opportunité potentielle à tous ceux qui auraient pu manquer l’occasion de constituer un corpus de retraite plus tôt.

(L’auteur est directeur général, Alankit Ltd.)

