Système national de retraite : ce qui fait du NPS une option idéale pour votre retraite

En plus des avantages fiscaux chaque année financière, les investisseurs reçoivent une pension pendant leurs années de retraite.

Pour une retraite en douceur et en toute sécurité financière, les experts du secteur suggèrent diverses options d’instruments allant des fonds communs de placement, de l’immobilier, des actions, au NPS, EPF, etc. Bien qu’il s’agisse des instruments de retraite les plus courants, le système national de retraite (NPS) est considéré comme un des meilleurs outils d’investissement pour la planification de la retraite en Inde.

Cela dit, même si le NPS est considéré comme une option idéale pour la retraite, sa faible popularité est due à la commission plus faible sur la vente du produit. Cependant, par rapport aux autres actifs de la catégorie retraite, le NPS se démarque presque par certaines caractéristiques lucratives.

Le NPS est un produit lancé par le gouvernement dont le seul objectif est de rendre les retraités financièrement autonomes. C’est l’un des produits les moins chers au monde et en même temps, il donne des rendements raisonnablement bons.

Même si tous les types d’investissements ont leurs propres avantages et inconvénients, les investissements dans le NPS sont principalement axés sur la retraite de l’investisseur. De plus, comme le souscripteur est tenu d’investir au moins 40 pour cent de la richesse accumulée dans l’achat d’une rente, le souscripteur reçoit une pension assurée mensuellement.

D’autre part, avec le NPS, on bénéficie d’une exonération fiscale totale jusqu’à la limite de Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C. En vertu de la Sec 80CCD (1B), les abonnés bénéficient également d’une exonération fiscale pouvant aller jusqu’à Rs 50 000. Ils peuvent également demander une déduction en vertu de l’article 80CCD (2), jusqu’à 10 pour cent de leur salaire de base majoré des allocations de cherté, sur la contribution de l’employeur versée sur le compte NPS des employés.

Ainsi, en plus des avantages fiscaux chaque année financière, les investisseurs reçoivent une pension pendant leurs années de retraite. Par conséquent, NPS est idéal pour les professionnels indépendants, en particulier ceux qui travaillent dans le secteur non organisé.

Processus disponible pour eNPS ?

Pour s’inscrire à eNPS, il faut s’inscrire sur le portail e-NPS. Lors du processus d’inscription, des informations personnelles telles que KYC, photo, signature et coordonnées bancaires doivent être soumises. Un individu a deux options disponibles – soit en entrant les détails qu’il a avec sa banque, soit en utilisant le XML Aadhaar hors ligne.

Pour aider les abonnés, certaines entreprises telles que KCRA ont récemment pris des initiatives numériques intégrées à l’UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) pour fournir les services NPS. Un abonné doit simplement fournir le PRAN et son mot de passe et après authentification, il peut bénéficier de divers services NPS sur le site Web/l’application UMANG.

Certains des services NPS incluent ;

1. Affichage des détails personnels

2. Affichage des coordonnées bancaires – Niveau I et Niveau II

3. Affichage des détails du candidat – Niveau I et Niveau II

4. Détails du programme – Niveau I et Niveau II

5. Participation totale – Niveau I et Niveau II

6. Holding-sage-sage – Niveau I & Niveau II

7. Relevé de transaction par e-mail

8. 5 contributions récentes

9. Mettre à jour le mot de passe, mettre à jour le numéro de téléphone portable, l’identifiant de messagerie, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.