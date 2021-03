Système national de retraite: comment bénéficier de la valeur liquidative le jour même, démarrer SIP dans NPS

Outre les avantages fiscaux, le NPS peut être utilisé efficacement pour générer un corpus de retraite substantiel et pour avoir un flux monétaire régulier après la retraite.

La plupart des gens ouvrent un compte volontaire du système national de pension de niveau 1 (NPS) juste pour obtenir un avantage fiscal supplémentaire allant jusqu’à Rs 50000 par exercice au-delà de la limite de 80C de Rs 1,5 lakh. Cependant, outre les avantages fiscaux, le NPS peut être utilisé efficacement pour générer un corpus de retraite substantiel et pour avoir un flux monétaire régulier après la retraite.

Comme les fonds NPS sont investis dans des immobilisations – comme des actions, des titres de créance, des obligations, etc. – leur valeur liquidative (VNI) fluctue chaque jour en fonction de la valeur de marché des titres sous-jacents. Cela donne l’occasion de maximiser les rendements en faisant des contributions soit à une valeur liquidative faible, soit en effectuant des investissements périodiques pour profiter des avantages de la moyenne des coûts en roupie.

Auparavant, en raison de la longue chaîne de paiement dans la structure organisationnelle du NPS, il n’était pas possible de chronométrer les investissements ou de démarrer un plan d’investissement systématique (SIP).

L’Autorité de régulation et de développement du fonds de prévoyance (PFRDA) en 2020 a fourni aux abonnés NPS existants – dans le cadre du modèle gouvernemental / non gouvernemental / tous les citoyens – Paiement direct (D-Remit) comme option / mode supplémentaire pour déposer leur contribution volontaire pour raccourcir le paiement. canaliser.

D-Remit est un système électronique par lequel de l’argent (minimum Rs 500 par transaction) peut être directement transféré de votre compte bancaire à la banque fiduciaire en créant un identifiant virtuel lié à votre numéro de compte de retraite permanent (PRAN).

Auparavant, les abonnés avaient NEFT et RTGS comme options de paiement pour D-Remit et IMPS a été ajouté maintenant comme une autre option de paiement.

D-Remit facilite non seulement le mode de dépôt des contributions volontaires, mais optimise également les retours sur investissement, vous donnant la possibilité d’obtenir la VNI le jour même pour votre investissement en NPS.

Cependant, pour obtenir la VNI le jour même, vous devez vous assurer que la contribution est reçue à la Trustee Bank avant 9h30 tous les jours sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés.

De plus, le compte virtuel ouvert pour D-Remit vous aidera non seulement à bénéficier de la valeur liquidative du jour même, mais vous permettra également de mettre en place un investissement systématique quotidien / mensuel / trimestriel via le débit automatique / instructions permanentes dans la banque en ligne en faveur du virtuel. Compte.

