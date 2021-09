Système national de retraite : Cotisation patronale au NPS portée à 14 % pour les salariés des Organismes centraux autonomes

Système national de retraite (SNP). Image représentative

Règles NPS pour les employés des Organismes Centraux Autonomes (CAB) : Le ministère des Finances a désormais autorisé la contribution de 14 % de la part patronale aux comptes NPS des employés des CAB.

Par une notification datée du 31 janvier 2019, le gouvernement central a augmenté la part patronale de la cotisation pour les abonnés au NPS du gouvernement central de 10 % à 14 %. Cependant, comme les employés des CAB ne sont pas des employés de l’administration centrale, la règle de la part patronale de 14 % ne s’appliquait pas automatiquement pour eux.

Les CAB dépendent financièrement des subventions du gouvernement central. Toute augmentation de la contribution patronale ayant des implications budgétaires nécessite l’approbation préalable du gouvernement central. Il a été constaté que malgré l’absence de sanction préalable du ministère des Finances, la contribution patronale a été relevée à 14 % de la rémunération et de la DA au titre des salariés d’un certain nombre de CAB. Le gouvernement a été informé que « de telles décisions internes et suo-moto des OEC/ministères administratifs sont contraires à la Délégation des pouvoirs financiers et équivalent à des dépenses non autorisées ».

Cependant, après examen de la question, la règle de la cotisation patronale de 14 % est désormais étendue aux salariés des CAB.

“La question a été examinée plus avant par ce département et compte tenu de tous les facteurs, il a été décidé que la notification en date du 31.01.2019 pourrait être étendue aux employés des organismes centraux autonomes”, a déclaré le département des dépenses du ministère des Finances dans une note de service datée du 26 août 2021.

« La date d’effet sera la même que celle applicable dans le cas des employés du gouvernement central, à savoir le 01.04.2019. Le ministère/les départements administratifs sont chargés de veiller à ce que, lors de la mise en œuvre de la part majorée de contribution entre les organismes autonomes, les implications financières soient supportées par le gouvernement de la même manière qu’il a été décidé de prendre en charge lors de la mise en œuvre des indemnités de révision salariale pour les employés. d’organismes autonomes en termes de la 7e recommandation du CPC énumérée dans l’ordonnance de ce ministère », a ajouté le mémorandum du Bureau.

