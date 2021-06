Système national de retraite : le conseil d’administration de la PFRDA augmente l’âge limite pour investir dans le NPS

Auparavant, la tranche d’âge pour ouvrir un compte NPS était de 18 à 60 ans, puis a été portée à 65 ans.

Le conseil d’administration de la Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) a approuvé l’augmentation de la limite d’âge pour rejoindre le National Pension System (NPS) de 65 ans à 70 ans sans plafonnement de la limite d’investissement maximale à condition que les sources soient déclarées.

Cela permettrait de réaliser des économies d’impôt grâce aux cotisations au RNP jusqu’à 75 ans. Le montant de l’investissement annuel est flexible, le montant d’investissement le plus bas étant de 8 000 roupies par an, a déclaré Supratim Bandopadhyay, président du PFRDA, lors d’une session des chambres du MCC.

Auparavant, la tranche d’âge pour ouvrir un compte NPS était de 18 à 60 ans, puis a été portée à 65 ans.

En Inde, les régimes de retraite sont fragmentés et la contribution totale au titre de divers régimes de retraite a été inférieure à 30 lakh crore Rs avec seulement 12,64 crore bénéficiaires. Le total des dépôts dans divers fonds de pension ne représente que 14% du PIB de l’Inde. Tous les autres pays ayant des régimes de retraite, à l’exception de la Russie, devancent largement l’Inde, les fonds de pension des Pays-Bas étant les plus élevés avec 191% de son PIB. Les fonds de pension russes ne représentent que 6% de son PIB, a déclaré Bandopadhyay.

NPS, qui investit principalement dans quatre classes d’actifs, a obtenu le rendement des actions le plus élevé – 12,45%, suivi des obligations d’entreprise 10,07 %, des obligations du gouvernement central 10 % et des obligations du gouvernement des États 9,89%. L’investissement en titres publics a rapporté 9,64 %. Tout cela a duré 11 ans, a déclaré Bandopadhyay.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.