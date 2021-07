Système national de retraite : LIC, autres prestataires de services de rentes autorisés à traiter les demandes de rachat

in

Règles de rachat du NPS : L’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a autorisé les fournisseurs de services de rentes (ASP) à traiter les demandes de rachat des rentiers et des intermédiaires, y compris les agents nodal du secteur public, sans se référer à la PFRDA, au National Pension System Trust (NPST) ou à l’Agence centrale de tenue des dossiers ( ARC).

En vertu des règles du système national de retraite (NPS), les souscripteurs peuvent sortir conformément aux dispositions du règlement PFRDA (sortie et retrait) qui oblige l’utilisation d’un montant spécifié de corpus accumulé pour l’achat d’une rente immédiate auprès de l’un des ASP répertoriés. comme LIC, SBI Life Insurance et HDFC Life Insurance Company, etc.

Il existe deux types de rachats : le rachat en raison de l’applicabilité de l’ancien régime de retraite dans le cas des souscripteurs du secteur public et le rachat pour des raisons personnelles, y compris une maladie grave.

Le régulateur a pris cette décision après avoir reçu plusieurs demandes de rachat de police de rente après son émission de la part des rentiers (qui étaient d’anciens abonnés NPS) ou d’autres intermédiaires avec lesquels ces rentiers étaient associés auparavant en tant qu’abonnés NPS.

« Compte tenu de ce qui précède, les ASP peuvent traiter les demandes de rachat reçues des rentiers et des intermédiaires, y compris les agents nodal du secteur gouvernemental sans se référer à la PFRDA, au National Pension System Trust (NPST) ou à l’Agence centrale de tenue des dossiers (ARC). Les demandes de rachat peuvent être traitées sur la base des caractéristiques spécifiques du régime de rente, des conditions contractuelles, de la clause de rachat et des directives IRDAI applicables », a déclaré la PFRDA dans une circulaire datée du 22 juillet 2021.

Il a également été conseillé aux ASP de traiter seuls les cas de rachat après avoir procédé à leur propre diligence conformément aux dispositions existantes du contrat conclu avec le Souscripteur lors de la souscription du contrat de rente. Ils doivent également s’assurer que les rentiers sont bien informés des implications du rachat, a déclaré l’organisme de réglementation.

