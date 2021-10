Système national de retraite : qui ne devrait pas investir dans le NPS ?

Pour ceux qui souhaitent accumuler des fonds de retraite et obtenir une pension fixe pendant leurs années de retraite, le NPS est un investissement à considérer.

Le système national de retraite (NPS), réglementé par le PFRDA, est devenu un programme d’investissement populaire visant à épargner pour sa retraite. Le NPS est essentiellement un investissement lié au marché qui aide à accumuler des économies en vue de la retraite. Après avoir ouvert un compte NPS, il faut continuer à épargner pendant la « phase de report » ou la « phase d’accumulation », puis commencer à percevoir une pension à partir de la « phase de rente ».

Étant un produit lié au marché, l’épargne mensuelle ou annuelle en NPS peut être investie dans un ou plusieurs actifs tels que des actions, des dettes ou les deux et les fonds sont gérés par des gestionnaires de fonds de pension professionnels. Pour ceux qui souhaitent accumuler des fonds de retraite et obtenir une pension fixe pendant leurs années de retraite, le NPS est un investissement à considérer.

Cependant, avant d’ouvrir un compte NPS et de commencer à économiser, voici quelques caractéristiques importantes à prendre en compte. Le NPS étant un investissement à long terme, sortir du régime plus tard peut s’avérer préjudiciable alors que savoir comment il fonctionne vous aidera à accumuler le bon montant pour la retraite. Nous examinons ici les facteurs qui peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs.

1. Qui veut investir à 100 % dans des actions

NPS n’a pas la possibilité d’investir 100 % de votre épargne dans des actions. Semblable aux fonds communs de placement, il existe des options de fonds à choisir dans le NPS, mais il existe un plafond supérieur lorsqu’il s’agit d’allouer des fonds en actions. Bien que l’on soit autorisé à investir à 100 pour cent dans des options de fonds avec des obligations de sociétés et des obligations d’État comme titres sous-jacents, dans le cadre de l’option de fonds d’actions, un maximum de 75 pour cent de votre épargne peut être investi. La limite supérieure de 75 pour cent (jusqu’à 50 ans) est sous le choix actif tandis que dans le mode d’investissement à choix automatique, un maximum de 75 pour cent (jusqu’à 35 ans) est autorisé, ce qui continue de diminuer à mesure qu’un âge et selon le Life Cycle Fund choisi.

Il est important de comprendre que le NPS étant un produit d’investissement de masse, ces plafonds supérieurs pourraient être utiles à la plupart des investisseurs à long terme. Les connaître aide à prendre de meilleures décisions d’investissement en fonction de son propre profil de risque.

2. Qui ne veut pas immobiliser des fonds pendant une longue période

Le NPS est un plan d’épargne à long terme visant spécifiquement à constituer un corpus pour les besoins post-retraite. Si quelqu’un ouvre un compte NPS à l’âge de 30 ans, le NPS arrivera à échéance à 60 ans et il y aura alors une disposition de pension viagère. Cela signifie que le compte NPS (Tier I) que vous ouvrez aujourd’hui pourrait rester avec vous pendant plusieurs décennies. Une sortie anticipée du NPS est autorisée, mais se rendre et se retirer avant l’échéance ne servira pas bien l’objectif et, par conséquent, connaître la structure à l’avance aide.

Pour vos besoins post-retraite, une pension à vie est certainement quelque chose que vous prévoyez et donc optez pour le NPS sachant la nature à long terme du régime NPS.

3. Qui veut une somme forfaitaire à l’échéance

Si vous investissez dans le NPS pour retirer l’intégralité du corpus à l’échéance, vous devez revoir votre objectif. À l’échéance, vous pouvez retirer un maximum de 60 pour cent du corpus tandis que le solde de 40 pour cent devra être transféré à une compagnie d’assurance-vie pour vous fournir une rente régulière.

Étant un investissement axé sur la retraite, il existe une disposition pour obtenir une pension obligatoire dans le NPS et, par conséquent, 100 pour cent du corpus ne peut pas être retiré dans des circonstances normales.

4. Qui ne veut pas de pension fixe à vie

Dans le cadre du NPS, il existe un montant de pension fixe fourni par le fournisseur de rente en fonction du taux d’intérêt en vigueur pendant les années de retraite. Si vous souhaitez utiliser votre épargne destinée à la retraite à votre guise, le NPS peut ne pas vous convenir.

5. Qui ne souhaite pas bénéficier d’un avantage fiscal

Le NPS offre plusieurs avantages fiscaux et peut vous aider à réduire l’impôt à payer. En vertu de la section 80CCE, le montant total de la déduction en vertu des sections 80C, 80CCC et de la section 80CCD (1) peut être utilisé jusqu’à Rs.1. 5 lakh. En outre, une déduction est autorisée en vertu de l’article 80 CCD (1B) à l’égard de tout montant investi dans NPS jusqu’à Rs. 50 000. Enfin, la contribution versée par l’employeur jusqu’à 10 pour cent du salaire (Basic plus Dearness Allowance) peut être réclamée en déduction du revenu imposable en vertu de l’article 80CCD (2) et dépasse le plafond de Rs 1,5 lakh prévu en vertu de Section 80C et limite de Rs 50 000 en vertu de la section 80CCD (1B). Cependant, si vous ne souhaitez pas bénéficier d’un avantage fiscal ou si vous avez déjà opté pour le Nouveau Régime Fiscal (l’article 80CCD(2) est autorisé), les avantages fiscaux NPS ne vous seront d’aucune utilité.

