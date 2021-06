Système national de retraite: retrait de Rs 5 lakh et autres changements importants aux règles de sortie du NPS que vous devez savoir

Système national de retraite (SNP). Image représentative

Règles de sortie et de retrait du NPS 2021 : L’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension a notifié plusieurs nouveaux amendements aux règles de sortie et de retrait du système national de pension (NPS). Nommé « Règlement de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (sorties et retraits dans le cadre du système national de retraite) (amendement), 2021 », le nouveau règlement a modifié plusieurs règles concernant la sortie et les retraits du NPS. Désormais, un souscripteur peut retirer jusqu’à Rs 5 lakh du compte de retraite permanent sans acheter de régime de retraite.

Jetez un œil à certains des principaux changements :

Retrait complet jusqu’à Rs 5 lakh

Si le patrimoine retraite accumulé dans le compte de retraite permanent du souscripteur est égal ou inférieur à Rs 5 lakh, ou à une limite telle que spécifiée par l’Autorité, le souscripteur aura la possibilité de retirer la totalité du patrimoine retraite accumulé sans acheter de rente. Après l’exercice de cette option, le droit de ce souscripteur de recevoir toute pension ou autre montant en vertu du RNP, ou du gouvernement ou de l’employeur, s’éteindra.

Abonnement au-delà de 60 ans

Si le souscripteur veut continuer dans le NPS et cotiser à son compte de retraite au-delà de l’âge de 60 ans ou de l’âge de la retraite, il peut le faire en donnant par écrit ou sous la forme qui lui sera précisée, et jusqu’à laquelle il souhaite cotiser à son compte individuel de pension mais n’excédant pas 70 ans.

Cette option doit être exercée au moins 15 jours avant l’âge de 60 ans révolus, selon le cas. Cependant, dans de tels cas, le compte de retraite individuel/compte de retraite permanent sera transféré du secteur public à tous les citoyens, y compris le secteur des entreprises et les dépenses, frais de maintenance et frais payables en vertu du NPS à l’égard dudit compte de retraite individuel/retraite permanente Le compte restera applicable.

Prolongation en raison de l’âge minimum

Si le patrimoine de retraite accumulé du souscripteur est supérieur à Rs 2,5 lakh ou à une limite à spécifier par l’Autorité à cette fin, mais que l’âge du souscripteur est inférieur à l’âge minimum requis pour acheter une rente, ce souscripteur continuera à être abonné au NPS, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge d’admissibilité à l’achat de toute rente.

Cependant, dans de tels cas, si le patrimoine retraite accumulé du souscripteur est égal ou inférieur à 2,5 lakh Rs, ce souscripteur aura la possibilité de retirer la totalité du patrimoine retraite accumulé sans acheter de rente.

Si le souscripteur atteint l’âge de 60 ans ou prend sa retraite conformément aux règles de service applicables à ce souscripteur, au moins 40 pour cent du patrimoine de retraite accumulé de ce souscripteur sera obligatoirement utilisé pour l’achat d’une rente prévoyant une mensualité ou toute autre autre

pension périodique et le solde du patrimoine retraite accumulé, après cette utilisation, sera

payé au souscripteur en une somme forfaitaire.

Report de rente

Le souscripteur aura la possibilité de différer l’achat de la rente pour une période maximale de trois ans, à compter de la date d’atteinte de l’âge de 60 ans ou de l’âge de la retraite, selon le cas. Toutefois, pour cela, le souscripteur devra faire part de son intention de le faire par écrit sous la forme prévue au moins 15 jours avant l’âge de 60 ans ou l’âge de la retraite, selon le cas, au National Pension System Trust ou tout intermédiaire ou autre entité autorisée par l’Autorité à cet effet.

Ce sera une condition préalable pour opter pour un tel report d’achat de rente, que dans le cas où si le décès du souscripteur survient avant cette date d’échéance d’achat d’une rente après le report, alors la totalité du patrimoine de retraite accumulé du souscripteur sera versée au(x) mandataire(s) ou héritier(s) légal(aux), selon le cas, de ce souscripteur.

