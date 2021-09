Système national de retraite : voici combien vous pouvez retirer du corpus du NPS à la retraite

in

Image représentative

Le système national de retraite (NPS) est l’un des outils de planification financière les plus populaires en Inde. Il s’agit d’un régime à cotisations définies réglementé par le PFRDA. Initialement, le programme a été lancé pour les employés du gouvernement rejoignant les services à compter du 1er janvier 2004, mais a ensuite été étendu à tous les citoyens indiens avec la possibilité d’adhérer sur une base volontaire.

Les abonnés au NPS se voient attribuer un numéro de compte de retraite permanent (PRAN) unique à 12 chiffres sous lequel toutes les activités de l’abonné sont enregistrées. Le PRAN peut être transféré d’un employeur à un autre.

Dans le cadre du NPS, les souscripteurs sont autorisés à cotiser au fonds tout au long de leur vie active. A leur sortie, ils sont autorisés à retirer un certain pourcentage du corpus sous forme de somme forfaitaire et à acheter une rente avec le montant restant pour obtenir un revenu régulier pendant les années de retraite.

Combien pouvez-vous retirer ?

Selon les règles du NPS, 60 pour cent du corpus peut être retiré à la retraite. Aucun impôt ne sera prélevé sur ce montant retiré. Le souscripteur est tenu d’acheter une rente avec les 40 pour cent restants du corpus.

Récemment, l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a autorisé les abonnés à retirer la totalité du montant si la valeur totale de leur corpus s’élevait jusqu’à Rs 5 lakh.

LIRE AUSSI | Les nouvelles règles du NPS permettent une exposition aux actions jusqu’à 50 % pour ceux qui adhèrent après 65 ans ! Vérifier les détails

La décision du PFRDA d’autoriser le retrait total devrait profiter à une partie du secteur public et aux abonnés du secteur privé qui ont rejoint le NPS tard dans leur vie. L’âge maximum d’entrée du NPS a également été porté à 70 ans, tandis que les abonnés ont la possibilité de reporter leur compte jusqu’à l’âge de 75 ans.

Véhicule principal de retraite

Les experts suggèrent que les abonnés peuvent utiliser le NPS comme principal véhicule de retraite.

« Le système national de retraite (NPS) est un produit lancé par le gouvernement dans le seul but de rendre les retraités financièrement autonomes. C’est l’un des produits les moins chers au monde et en même temps, il donne des rendements raisonnablement bons. De plus, comme le souscripteur est tenu d’investir au moins 40% de la richesse accumulée dans l’achat d’une rente, le souscripteur a assuré une pension mensuelle », a déclaré Sreekanth Nadella, PDG de KFin Technologies, à FE Online.

Auparavant, le retrait complet n’était autorisé que lorsque le corpus NPS de l’abonné atteignait Rs 2 lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.