Trains « Make in India » pour le RRTS Delhi-Meerut : pour le premier corridor ferroviaire à semi-grande vitesse Delhi-Ghaziabad-Meerut du pays pour la phase 1 du système régional de transport en commun rapide (RRTS), Alstom a commencé à fabriquer les trains régionaux de banlieue et de transport en commun . En mai 2020, Alstom a remporté le contrat pour la conception, la fabrication et la livraison de 210 voitures de trains de banlieue et de transports en commun ainsi que des services de maintenance complets pour une période de 15 ans. L’entreprise, conformément au contrat, livrera un total de 30 rames de trains de banlieue régionaux, chacune composée de six voitures ainsi que 10 rames de trains de transport en commun intra-urbain, chacune comprenant trois voitures, selon un communiqué publié par Alstom.

Conformément à la vision « Aatmanirbhar Bharat » du gouvernement Modi et à la politique « Make in India », ces trains RRTS sont fabriqués à 100 % localement, dont plus de 80 % sont fabriqués dans l’usine de la société à Savli, dans le Gujarat. Cette installation fabriquera les carrosseries des voitures, les bogies ainsi que les essais des trains. La fabrication des systèmes de propulsion et de l’électricité se fait dans l’usine de l’entreprise située à Maneja, Gujarat.

Le premier look du train a été dévoilé en septembre 2020. Inspiré par le monument emblématique de la capitale nationale «Lotus Temple», le look frais, moderne et avancé du nouveau train résonne d’un amalgame unique de durabilité et du riche patrimoine de la nation. Les dernières fonctionnalités technologiques seront intégrées à ces trains aérodynamiques à semi-haute vitesse écoénergétiques pour offrir une expérience de voyage supérieure à tous les passagers, y compris les navetteurs spécialement handicapés.

Ces trains circuleront sur les corridors RRTS avec une vitesse nominale maximale de 180 km/h. Pour faire de ces trains un choix durable attrayant, la sécurité, une bonne ergonomie, de faibles coûts de cycle de vie ainsi qu’une recyclabilité élevée contribuent également, réduisant ainsi considérablement les embouteillages et la pollution de l’air.

L’étendue des travaux de l’entreprise comprend également la conception, l’installation, les tests, la fourniture et la mise en service de la signalisation, de la supervision, du contrôle des trains, des portes palières ainsi que des systèmes de télécommunications pour ce couloir de 82,15 kilomètres de long. En Inde, cette ligne sera la première à adopter le système de signalisation hybride ETCS de niveau 2 ainsi que le composant de contrôle des trains de l’ERTMS.

