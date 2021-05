Systèmes d’alarme pas chers pour la maison qui vous permettront de partir tranquille en vacances | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

N’ayez pas peur de laisser votre maison sans surveillance pendant les vacances d’été. Ces systèmes d’alarme bon marché basés sur le WiFi et le Bluetooth vous alerteront si quelque chose se passe dans votre maison.

Cet été, nous allons voir beaucoup de monde en vacances, sûrement plus que l’an dernier. Avec ces déplacements, on s’attend à ce que de nombreuses maisons restent vides pendant l’été et avec elle un sentiment d’insécurité. Installer une alarme peut être rassurant, mais ce sont des systèmes très coûteux.

Si vous souhaitez économiser sur un système d’alarme pour votre maison, vous pouvez toujours choisir l’une de ces alarmes intelligentes qui se connectent via WiFi à Internet et entre les différents éléments via Bluetooth.

Dites adieu aux frais annuels des alarmes traditionnelles, avec ces alarmes bon marché, vous pouvez ajouter des capteurs et des caméras à un système connecté à Internet afin qu’il vous avertisse chaque fois qu’un mouvement est détecté là où il ne devrait pas exister.

Ces alarmes peuvent être installées et configurées par n’importe qui. Ils ont généralement une station d’accueil ou un pont, ainsi que des capteurs de fenêtre et des capteurs de mouvement. Dans certains cas, si vous disposez d’une plate-forme robuste, vous pouvez ajouter d’autres produits tels que des caméras de surveillance.

Ensemble de capteurs pour maison intelligente Xiaomi Mi

Ce kit de capteurs vous donne le contrôle et un système d’alarme de base pour votre maison avec des capteurs de mouvement et des capteurs d’ouverture de porte et de fenêtre.

C’est sans aucun doute l’un des kits de capteurs les plus connus pour prendre soin de votre maison car il provient d’une marque aussi connue que Xiaomi.

Capteur de maison intelligente Xiaomi Mi est un kit avec divers accessoires qui permet de détecter des mouvements à la maison ou ailleurs, comme un bureau. Il dispose d’un hub de connexion, de deux capteurs qui détectent l’ouverture et la fermeture d’une fenêtre, de deux capteurs de mouvement et d’une petite télécommande pour contrôler les objets connectés.

Ils se connectent à l’aide de la norme ZigBee et à votre connexion Wi-Fi via la bande 2,4 GHz. À partir de l’application Mi Home, des notifications s’afficheront au cas où certains de ces produits détecteraient des changements.

Son prix est inférieur à 75 euros sur Amazon, ce qui n’est pas mal du tout. En outre, vous pouvez toujours ajouter plus de capteurs et de caméras au système de produits de Xiaomi.

LeadEdge AS100

Obtenez le système de sécurité LeadEdge AS100 pour 59,99 euros

Un autre kit de capteurs avec connexion WiFi pour sécuriser votre maison est ce système LeadEdge AS100. Il dispose d’un pont de connexion qui se connecte à Internet et envoie des notifications lorsqu’il détecte des changements dans les capteurs.

Il dispose d’un haut-parleur qui émet une alerte de 120 dB lorsque l’alarme est armée afin que quiconque entre sans autorisation s’épuise alerté par le bruit. Il dispose d’un total de 6 capteurs pour portes et fenêtres, de deux télécommandes et d’une sonnette.

Ce kit est disponible sur Amazon pour moins de 80 euros, mais avec les bons de réduction que vous pouvez trouver sur leur page, il coûte 59,99 euros.

Système d’alarme Nivian

Obtenez le système de sécurité Nivian pour 99,99 euros

Parmi ces systèmes d’alarme domestiques combinés, il y en a qui, en plus de se connecter via WiFi à Internet pour vous envoyer des messages, vous pouvez ajouter une carte SIM et envoyer des messages SMS en cas de panne de votre connexion Internet.

est Système Nivian Il a tout ce dont vous avez besoin, une alarme centrale avec connexion WiFi et GSM, un détecteur pour portes ou fenêtres, un détecteur de mouvement, 2 cartes RFID pour désactiver l’alarme et deux télécommandes.

C’est leur kit le moins cher et il coûte moins de 100 euros sur Amazon. Jusqu’à 60 capteurs peuvent être ajoutés à la console et d’autres options sont disponibles sur Amazon. L’ajout d’un autocollant d’alarme et d’une sirène coûte 124 euros, avec 2 capteurs de mouvement et 2 capteurs de fenêtre / porte il en coûte 149 euros.

Le dernier kit, le plus complet, comprend 2 détecteurs de mouvement, 3 détecteurs de fenêtre/porte, une caméra de sécurité, une sirène, des porte-clés et des télécommandes. Il coûte 200 euros sur Amazon.

eufy Sécurité

Obtenez le kit de sécurité eufy Security pour 149,99 euros

eufy Sécurité C’est un bon kit de sécurité extensible et créé par l’une des marques de la célèbre marque d’accessoires pour mobiles et ordinateurs Anker. Ce kit comprend plusieurs appareils et auxquels il est possible d’ajouter d’autres capteurs.

Le kit initial dispose d’une base de connexion internet, d’une console avec un clavier où l’alarme est armée et désarmée, bien que cela puisse aussi être fait depuis son application mobile.

Il comprend également deux capteurs de fenêtre et de porte et un capteur de mouvement. Tout cela coûte 149,99 euros et plus de capteurs ou de systèmes de caméras intérieures ou extérieures peuvent être ajoutés.

Système de sécurité Kerui G18

Obtenez le kit de sécurité Kerui G18 pour 59,99 euros

Si vous recherchez un système de sécurité avec tous les accessoires possibles, avec une connexion GSM par SMS et qui est également bon marché, nous pensons que cela Kerui G18 Répond à toutes les exigences.

Ce kit dispose d’un panneau de contrôle avec la possibilité d’ajouter une SIM et d’envoyer des SMS d’alerte jusqu’à 6 numéros de téléphone différents. Il comprend deux capteurs de porte, un capteur de mouvement, un haut-parleur d’alarme et deux télécommandes pour activer ou désactiver.

Il dispose également d’une connexion WiFi pour le contrôler avec une application mobile et recevoir les notifications des capteurs. Associez-le à une caméra de surveillance avec vision nocturne et vous aurez votre maison surveillée 24h/24 et 7j/7.

