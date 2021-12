Systèmes de chauffage pour chauffer sans électricité | La technologie

Il se peut que vous ne vouliez pas dépendre de la lumière pour réchauffer les pièces de votre maison et que vous ne sachiez pas si vous avez des alternatives. Eh bien, dites-vous qu’il y en a et certains extrêmement intéressants, qui vous permettront de ne pas du tout avoir froid dans votre maison.

L’hiver est une période où l’on dépense plus d’argent, puisque le fait de mettre le chauffage implique une dépense supplémentaire, ce qui est difficile à assumer pour certaines familles et d’autant plus avec les tarifs de l’électricité tels qu’ils sont.

Il est clair que le coût élevé de l’électricité oblige de nombreux utilisateurs à envisager des alternatives qui ne dépendent pas de cet élément, car, dans de nombreux cas, il est difficile de maintenir et de payer les demandes actuelles.

Les données ne mentent pas et c’est qu’en Espagne 43% de la consommation d’énergie des maisons est produite par le chauffage, il n’est donc pas surprenant que certains renoncent à l’électricité comme moyen et optent pour une autre forme.

Les alternatives dont nous disposons actuellement pour éviter d’avoir à chauffer la maison en fonction de l’électricité, sont multiples et avec des différences, dans certains cas substantielles, entre toutes.

Voyons lesquels afin d’avoir toutes les données et décider lequel est celui qui convient le mieux à nos besoins.

Index des contenus :

Poêles au bioéthanol

Ce type de poêles, qui ils peuvent être des cheminéesIls sont une très bonne alternative, car ils chauffent très bien la pièce, étant une chaleur très naturelle.

Le prix de ce type de poêles ou cheminées est généralement assez contenu donc ils ne supposent pas un excès de coût extrême, vraiment gérable par tout type d’économie.

Un autre aspect positif est que n’ont besoin d’aucune installation, nous n’aurons donc pas d’œuvres ou quoi que ce soit de similaire si nous optons pour cette alternative.

Infrarouge

Ce type d’appareil de chauffage commence à des prix plus élevés que le cas précédent et est composé de plaques en céramique installées au mur, qui fournissent de la chaleur dans la pièce au moyen de rayonnement infrarouge.

Il faut accepter que ce type d’appareil soit branché au réseau électrique, mais il est vrai qu’environ la 95% de la puissance est transformée en rayonnement thermique, donc la consommation est vraiment très faible.

En revanche, nous avons un type de chauffage dans la pièce qui ne générera aucun type de résidu, une autre bonne raison de se décider pour ce type de système.

Poêles polycombustibles

Dans ce cas, nous pouvons choisir ceux de granulés qui sont des morceaux de bois naturel non traité qui ont une forme de cylindre et qui proviennent de résidus forestiers ainsi que agricoles.

Son acquisition entraîne une dépense importante, puisqu’il s’agit parmi les 400 et 2 000 euros selon le modèle que nous choisissons. Après, le coût d’entretien sera tout à fait normal, puisque vous pouvez obtenir 25 kilos de pellets pour environ 30 euros.

Le kilo de pellets équivaut à environ 5 kW/h d’énergie et les 25 Kilogrammes sont comme si nous acquérions une bouteille de butane.

D’un autre côté, il y a ceux qui utilisent coques d’amandes ou noyaux d’olives à chauffer, en étant extrêmement respectueux de l’environnement.

Le prix que nous devrons payer pour ce type de poêle environ 1 000 euros avec des valeurs calorifiques similaires aux pellets.

Pompes à chaleur géothermiques

Ce type de chaudières renouvelables utilise technologie aérothermique, chauffant l’eau grâce à l’échange thermique avec l’extérieur.

Cela signifie qu’il peut fonctionner comme n’importe quel autre type de chaudière, produisant de la chaleur et de l’eau chaude, à l’exception que Il n’émettra pas de fumée ni aucun type de résidu.

Les économies par rapport au gaz naturel et au diesel sont nettement plus importantes, surtout par rapport au second, ce qui peut donc être un bon investissement pour l’avenir, compte tenu du fait que l’installation est plus chère que celle d’un chauffage normal.

Le prix de ce type de chauffage par pompes à chaleur géothermiques Il est généralement amorti, selon les experts, entre 5 et 12 ans. Sachant cela, la décision appartient à chacun, puisqu’il se peut qu’un type de famille puisse rendre ce type de chauffage vraiment intéressant ou que, pour d’autres, attendre si longtemps ne soit pas envisageable.

Rideaux thermiques ou autres accessoires

Ce n’est pas vraiment un système de chauffage, mais un accessoire qui peut aider à garder la chaleur très efficacement et même à cela, entre moins froid par les fenêtres, dans tout type de pièce.

On peut parler de prix à partir de 20 euros environ, donc l’investissement ne sera pas énorme et grâce à ces rideaux thermiques les fenêtres et les portes peuvent être isolées afin que la chaleur de la maison ne s’échappe pas.

Et tout ça peut être combiné même avec des meubles dotés de finitions spéciales pour retenir la chaleur, des tapis qui vous isolent du froid du sol ou des systèmes à placer sous les portes, en particulier celles de la rue, afin que le froid n’entre pas par le bas.

Nous vous laissons quelques exemples

Maintenant que nous savons quelles sont les meilleures alternatives à l’électricité en ce moment pour rendre notre maison aussi chaude que possible et ne pas avoir froid du tout, il est temps de voir quelques exemples qui pourraient parfaitement vous servir.

Regardons ces exemples :

Tapis de couloir : 24,50 euros. Tapis isolant : 28,50 euros. Literie Utopia : 29,99 euros. DANSE PONEY : 30,55 euros. Deconovo Cortinas : 37,49 euros. Cheminée bio de table Brian & Dany : 46,99 euros. Cylindre blumfeldt Fiamme : 79,99 euros. Tour Oneconcept Phantasma : 149,99 euros. LARS360 : 159,99 euros. Chauffage infrarouge Ecowelle : 159,95 euros. Cheminée au bioéthanol KLARSTEIN Phantasma Vidro : 169,99 euros. VIESTA H700-GW : 209,99 euros. Cheminée éthanol Purline CBAF21 : 302 euros. TANTALO Sol Bio-cheminée Purline : 469,90 euros. Groupe K-2 Wonduu : 799 euros.

Avec tout ce que nous vous avons dit, vous pouvez désormais décider quelle est la meilleure façon de chauffer votre maison sans dépendre de l’électricité, car les prix que ce type d’énergie a maintenant peuvent même être prohibitifs pour certains utilisateurs.

Il ne nous reste plus qu’à analyser celui qui nous convient le mieux, notre situation, notre budget et à partir de là, arrêter de dépendre du réseau électrique pour chauffer les pièces de notre maison.