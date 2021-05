Systèmes d’information géographique: appliquer le SIG pour mieux lutter contre la pandémie

Agendra Kumar, MD, Esri Inde

Les systèmes d’information géographique (SIG) sont l’une des technologies sous-jacentes de plusieurs des services numériques quotidiens que les gens utilisent aujourd’hui. Plus récemment, il aide les gouvernements à lutter contre le Covid-19 depuis plus d’un an. «En trois jours, lorsque Covid a frappé l’Inde pour la première fois, nous avons aidé plusieurs États à mettre en place une salle de contrôle / tableau de bord pour surveiller la propagation et l’endiguement de la pandémie», déclare Agendra Kumar, MD, Esri Inde. Aujourd’hui, l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, le Meghalaya, le Tamil Nadu, le Rajasthan, le Bihar, le Pendjab, le Karnataka, le Ladakh et plusieurs autres gouvernements d’État utilisent la technologie d’Esri India pour lutter contre et surveiller Covid-19.

« La gestion des épidémies/épidémies a été une application importante du SIG », déclare Kumar. Même en temps normal, il fait partie de la vie des gens sous forme de cartes, de services de télécommunications, de services publics tels que l’électricité, l’eau, les soins de santé, les applications météorologiques et l’agriculture. En plus des cartes disponibles, le SIG ajoute différentes couches de valeur, allant de la cartographie du terrain à la cartographie des lignes de services publics, des routes, des bâtiments et au suivi de la météo dans diverses régions. À l’ère numérique, les cartes ne sont que bidimensionnelles sans SIG et cela ouvre de nombreuses opportunités pour les entreprises et la gouvernance numériques.

L’un des aspects intéressants des opérations d’Esri India est la collecte de données et la collaboration. «Il existe différentes manières d’obtenir des données. Il existe des organismes gouvernementaux et des acteurs privés qui investissent dans la collecte de données et il existe des sources ouvertes provenant des secteurs privé et public », explique Kumar. Il peut sembler que le fait de traiter toutes sortes de données donne à l’entreprise l’apparence du propriétaire de ces données, mais en réalité, ce n’est pas le cas. Le coût de la collecte et de la propriété des données à grande échelle est énorme.

«Lorsque nous travaillons avec des clients, nous recherchons uniquement des données géographiques et s’ils collectent d’autres informations, nous ne les prenons pas. De plus, nous ne pouvons pas le faire seuls, car cela demande beaucoup de ressources et d’investissements », déclare Kumar. «Nous nettoyons et organisons les données. Nous sommes liés par les directives établies par l’État et les clients, qui sont les véritables propriétaires des données. Il n’est pas question de violation de la vie privée ou de surveillance », ajoute-t-il.

La disponibilité de données propres et significatives est également un défi dans un pays comme l’Inde où des milliards de données sont créées et partagées chaque jour. «L’agriculture et la santé sont deux secteurs importants où les données nécessitent une attention particulière», déclare Kumar. Cela devient complexe lorsque l’utilisateur final continue de générer des données via le produit ou le service d’un client, pour lequel une bonne partie du temps des ingénieurs est consacrée au nettoyage des données. Les clients utilisent la technologie d’Esri sur la base d’un abonnement et l’intègrent à la leur, qui à son tour est utilisée par l’utilisateur final qui produit des données presque chaque seconde d’utilisation du produit final. Tous ces facteurs ajoutent au coût et à la complexité de la gestion des données et des données.

Esri réinvestit 30% de ses revenus dans la R&D et l’Inde joue un rôle important dans le développement de nouveaux produits et technologies ainsi que dans la réduction de la complexité du pipeline de données.

« Actuellement, plus de 200 ingénieurs et membres du personnel technique dans les centres indiens ont travaillé sur des solutions développées pour des applications indiennes et mondiales », déclare Kumar. Il s’attend à ce que le marché indien explose à mesure que de plus en plus de Smart Cities voient le jour, ce qui nécessitera plus de talent et de R&D.

Le SIG devient important dans une ville intelligente sur plusieurs fronts – connaître les emplacements des systèmes de communication, surveiller le trafic avec un haut niveau de précision, prévention des accidents, gérer les services publics tels que l’eau, l’électricité, mettre en œuvre des soins de santé pour les citoyens et de nombreux autres services connectés qui fonctionnaient traditionnellement en silos et hors ligne. «Nous travaillons déjà avec plus de 40 villes intelligentes en Inde», dit-il.

Partage de trajet, gestion des trajets domicile-travail, visualisation du paysage urbain, cartes 3D, aide au service des recettes à numériser la collecte des impôts, gestion du stationnement, gestion des opérations routières, prévisions météorologiques sont quelques-uns des domaines où Esri utilise le SIG dans les villes intelligentes.

«L’impact du SIG concerne les villes, les organisations et les individus. Par exemple, en utilisant le SIG, on peut prédire combien de temps il faudrait pour atteindre une destination dans différentes conditions météorologiques. Au niveau organisationnel, cela pourrait aider les entreprises à gérer efficacement leur logistique et les villes à gérer efficacement le trafic », explique Kumar, parlant de l’impact.

Esri India travaille également avec diverses startups. Cela les aide à atteindre une base de développeurs plus large pour de nombreuses applications grand public et d’entreprise. Alors que l’Inde urbanise rapidement ses États, ce qui a été subtil dans notre usage quotidien pourrait devenir direct dans 10 ans.

