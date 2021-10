SYTA Stock: Pourquoi le lecteur Push-to-Talk Siyata Mobile monte en flèche de 150% aujourd’hui

Siyata Mobile (NASDAQ :SYTA) l’action est en mouvement aujourd’hui grâce à l’annonce par la société d’un nouvel accord avec Lind Global Partners II.

Source : Kevin McGovern / Shutterstock.com

Cet accord permet à Siyata Mobile d’obtenir un financement de 6 millions de dollars du fonds d’investissement. SYTA dit s’attendre à ce que les fonds soient disponibles dans les 10 jours suivant la conclusion de l’accord avec Lind Global Partners II.

Siyata Mobile note que l’investissement se présente sous la forme de 7,2 millions de dollars de billets convertibles d’une échéance de 24 mois. Ces billets ont un taux d’intérêt de 0 % et sont convertibles en actions SYTA au prix de 10 $ chacune.

L’accord entre les deux sociétés prévoit que Siyata Mobile promet de commencer les paiements du principal 180 jours après son achèvement. Cela l’oblige à effectuer 18 mensualités égales avec la possibilité de payer en espèces ou en actions SYTA.

Pour accompagner cela, Siyata Mobile peut choisir de racheter les billets sans pénalité. Cependant, cela donne à Lind Global Partners II la possibilité de convertir jusqu’à 25 % de la note.

Marc Seelenfreund, PDG de Siyata Mobile, a déclaré ce qui suit dans le communiqué de presse d’aujourd’hui.

« Rester connecté dans les situations d’urgence est plus critique que jamais et nous nous engageons à être l’un des principaux fournisseurs de solutions innovantes push-to-talk et de connectivité à nos héros premiers intervenants dans le monde entier. Nous sommes ravis d’avoir le soutien de The Lind Partners en tant qu’investisseur important dans Siyata et pensons que ce financement nous donnera la flexibilité dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif de rentabilité au cours des prochains trimestres.