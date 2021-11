Alors que de plus en plus d’informations sur la tragédie du festival Astroworld de Travis Scott sont publiées, de plus en plus d’artistes envoient leurs condoléances et expriment leur choc face à cette épreuve. La chanteuse de R&B SZA s’exprime sur les circonstances malheureuses qui ont fait 8 morts et environ 300 blessés. Le samedi 6 novembre, la chanteuse de « Weekend », qui s’est produite plus tôt dans la soirée avant que le chaos ne s’ensuive, s’est rendue sur Twitter pour exprimer ses pensées. Parmi ceux qui ont péri, il y a un jeune de 14 ans qui n’a pas encore été identifié publiquement.

« Sans voix à propos de la nuit dernière, je suis en fait sous le choc et je ne sais même pas quoi dire », a-t-elle déclaré. « Je prie juste pour tout le monde à Houston, en particulier les familles de ceux qui ont perdu la vie. »

TMZ rapporte que plusieurs personnes auraient été injectées avec une aiguille, contenant plus que probablement de la drogue, par un agresseur inconnu. Une bousculade interrompue, des témoins rapportant que des gens couraient, piétinaient d’autres, et certains semblaient être en état de choc et faire un arrêt cardiaque.

Le chef de la police de Houston, Troy Finner, a expliqué lors d’une conférence de presse qu’à la suite de ces informations, l’enquête a changé, affirmant : « C’est désormais une enquête criminelle qui va impliquer notre division des homicides ainsi que les stupéfiants ». Par Finner, un agent de sécurité travaillant sur l’événement a été coincé avec une aiguille alors qu’il travaillait pour essayer de retenir quelqu’un d’autre. « Il tendait la main pour retenir ou attraper un citoyen et il a senti une piqûre dans le cou », a déclaré Finner. Le gardien a reçu du Narcan, qui est généralement utilisé dans les surdoses d’opioïdes. Les membres du personnel médical qui ont aidé le gardien ont confirmé avoir vu une marque sur son cou qui semblait être une piqûre causée par l’aiguille.

D’autres artistes de la première soirée du festival ont également partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux. « Prier pour tous ceux que nous avons perdus et leurs proches », a écrit le rappeur de Houston Don Toliver. « Houston 4ever. » Le magnat du hip hop Master P a écrit sur Instagram : « J’ai joué tôt dans la journée à AstroWorld mais j’étais censé jouer le soir parce que j’avais un spectacle à Baltimore. J’ai entendu ce qui s’est passé au spectacle, mes condoléances vont aux personnes qui ont perdu la vie. Mec, c’était censé être un événement historique. » Il a ajouté dans un deuxième post: « La vie est trop courte, dites à vos proches que vous les aimez quand vous franchissez la porte parce que vous ne savez jamais. »