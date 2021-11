SZA arrête le spectacle de l’Utah pour s’adresser à un fan évanoui et parle d’Astroworld Fest

Lire du contenu vidéo

SZA n’était pas sur le point de revivre Astorworld Fest – c’est pourquoi elle a arrêté son dernier concert … juste pour s’assurer qu’un fan qui s’était évanoui allait bien.

La chanteuse se produisait à Salt Lake City jeudi au Union Event Center – quand à un moment donné pendant le spectacle … elle a freiné tout après avoir remarqué que quelqu’un s’était apparemment évanoui dans le public et avait peut-être besoin d’aide.

Cette vidéo a été capturée par un utilisateur de TikTok et posté le lendemain … et cela montre que SZA aborde ce qui s’est passé le week-end dernier à Houston, où elle s’est produite plus tôt dans la journée … avant pertes massives a commencé à descendre pendant Travis Scottensemble de tête d’affiche.

SZA dit que les gens qui s’évanouissent dans la foule est assez courant – mais ce qui est anormal, ce sont les gens qui meurent … et elle dit que cela doit changer à l’avenir, en commençant tout de suite.

Elle oblige en fait les machinistes à apporter de l’eau à la personne en détresse, et à toute autre personne qui pourrait avoir besoin de se réhydrater. Dans une deuxième vidéo… SZA commence à s’énerver lorsque personne ne travaille dans la salle ne s’occupe rapidement de la personne qui est tombée inconsciente – et la foule est complètement derrière elle dans son indignation.

C’est assez étonnant à voir… et comme SZA y fait allusion, cela pourrait commencer à devenir la norme dans les spectacles en direct à l’avenir, quelle que soit la taille de la foule. Elle semble dire que l’artiste doit prendre ses responsabilités s’il voit quelque chose… et idem pour les amateurs de concerts.

Comme nous l’avons signalé … un total de 9 personnes sont décédées depuis le concert de vendredi dernier — avec un de plus sous assistance respiratoire en ce moment… 9 ans Ezra Blount, qui a été piétiné dans le chaos.

On dirait que SZA met son pied sur les fans marchant sur la ligne de la vie et de la mort sous sa surveillance … et ne laissera pas les gens en être victime, pas tant qu’elle peut l’aider.