SZA discute du nouvel album, la vision derrière sa collaboration avec Grey Goose – WWD

“C’est l’un des jeunes designers noirs que je viens de voir sur le” Gram que j’aime tellement “, a déclaré SZA à propos du haut Dexter qu’elle porte lors de sa dernière performance – un partenariat avec Grey Goose diffusé ce soir à 21 h HE sur elle Chaîne Youtube.

En collaboration avec les stylistes Dianne Garcia et Alejandra Hernandez, elle a associé l’article à un body Jade Cooper, des gants Danbi, des bottes Bottega Veneta et un pantalon oversize sans étiquette suspendu à des bretelles.

“C’était tellement génial que j’ai pu le porter pour quelque chose de tout nouveau, mais cela correspondait également à l’ambiance”, a-t-elle poursuivi. « C’était futuriste. C’était nerveux.

La performance virtuelle a été créée pour présenter la récente sortie de Grey Goose Essences de la marque française d’alcools, de la vodka infusée de vrais fruits et d’essences botaniques. Intitulé “In Bloom”, l’ensemble mélange des éléments de la nature avec la technologie – souvent un thème dans les vidéos de la star de la musique. Tourné à l’intérieur de Wisdome, la galerie d’art en forme de dôme de Los Angeles et l’espace événementiel du centre-ville, c’était une sorte d’oasis, remplie de fleurs et de plantes, juxtaposée à un sol brillant, géométrique et inspiré de la technologie. Il a été tourné à 360 degrés, à l’aide de plusieurs caméras, d’un drone et mettant en vedette son groupe et ses danseurs.

“Je voulais mélanger des choses cyber avec des trucs spirituels… J’aime cette chose en partie informatique, en partie humaine, en la mélangeant avec la nature”, a déclaré la candidate aux Grammy, 30 ans, qui a explosé en 2017 après sa sortie. premier album, « Ctrl ». Les fans attendaient son suivi.

“En fait, je suis probablement sur le point de tout abandonner et de recommencer à zéro”, a déclaré SZA, apparemment à moitié plaisantant, lorsqu’on lui a posé des questions sur le nouveau record.

“Je pense qu’ils seront surpris de savoir que ce n’est pas ce qu’ils pensaient, et cela ne vient pas quand ils le pensaient”, a-t-elle déclaré à propos des fans, qui la suivent chacun de ses mouvements. « J’espère qu’ils seront agréablement surpris.

Pendant la performance, elle joue des singles familiers comme “Hit Different” et “Good Days”, tous deux sortis en 2020, ainsi qu’un nouveau drop, “Shirt”.

“Je ne parle littéralement plus de mon album tant qu’il n’est pas sorti dans le monde”, a-t-elle ajouté. « À ce stade, je vais commencer à lui infliger un sort, et je ne veux rien faire de mal. »