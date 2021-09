SZA sort “The Anonymous Ones” de “Dear Evan Hansen Soundtrack”

L’artiste d’enregistrement nominé aux GRAMMY Award et multi-platine SZA a sorti “The Anonymous Ones”, la dernière chanson dévoilée par le Cher Evan Hansen (Bande originale du film).

Une toute nouvelle chanson spécialement conçue pour la sortie d’Universal Pictures, “The Anonymous Ones” a été écrite par Benj Pasek, Justin Paul et Amandla Stenberg. Co-vedette du film, la performance de Stenberg de la chanson telle qu’elle est présentée dans le film a également été publiée.

“The Anonymous Ones” est une chanson qui nous rappelle que tout le monde, même les personnes qui semblent avoir tout ensemble, ont leurs propres luttes, insécurités et peurs. Mais lorsque nous nous ouvrons les uns aux autres, nous réalisons à quel point nous pouvons nous entraider simplement en étant là les uns pour les autres. Dear Evan Hansen (Original Motion Picture Soundtrack) sortira le 24 septembre via Interscope Records.

La programmation complète des artistes a été révélée pour la bande originale, y compris Sam Smith avec Summer Walker, SZA, Carrie Underwood et Dan + Shay, FINNEAS, et Tori Kelly. De plus, l’album de 16 pistes présente de nouveaux enregistrements de la distribution du film. Parmi les nouvelles chansons, la bande originale comprend également “A Little Closer” interprété par Colton Ryan.

Précommandez Dear Evan Hansen (Bande originale du film).

Cher Evan Hansen (Bande originale du film) Tracklist :

Agitant à travers une fenêtre – Ben Platt & Dear Evan Hansen Choir

Pour toujours – Ben Platt

Cordialement moi – Colton Ryan, Ben Platt & Nik Dodani

Requiem – Kaitlyn Dever, Danny Pino & Amy Adams

Si je pouvais lui dire – Ben Platt & Kaitlyn Dever

Les Anonymes – Amandla Stenberg

Vous serez trouvé – Ben Platt, Amandla Stenberg, Liz Kate, DeMarius Copes, Isaac Powell, Hadiya Eshe’, Kaitlyn Dever & Dear Evan Hansen Choir

Seulement nous – Kaitlyn Dever & Ben Platt

Les mots échouent – ​​Ben Platt

Si grand / si petit – Julianne Moore

Un peu plus près – Colton Ryan

Vous serez trouvé – feat Sam Smith. Marcheur d’été

Les Anonymes – SZA

Seulement nous – Carrie Underwood & Dan + Shay

Un peu plus près – FINNEAS

Agitant à travers une fenêtre – Tori Kelly