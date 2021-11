Szafnauer d’Aston Martin rejette les rapports sur les mouvements d’Alpine · .

Le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a rejeté les affirmations selon lesquelles il serait sur le point de changer d’équipe pour Alpine.

Des rapports sont parus ailleurs jeudi affirmant que Szafnauer se préparait à quitter l’équipe avec laquelle il était depuis 2009, lorsqu’elle concourait sous le nom de Force India. Szafnauer a déclaré sur les réseaux sociaux que les rapports étaient incorrects.

« Mon équipe de communication Aston Martin Cognizant Formula 1 Team a correctement publié une déclaration de porte-parole selon laquelle les rumeurs me liant à Alpine F1 Team ne sont que des » conjectures spéculatives « et qu’elles ne commenteraient donc pas davantage », a déclaré Szafnauer.

« Cependant, étant donné que les rumeurs ont maintenant été sensationnalisées sur certains sites Web, créant une spirale de désinformation, j’ai pris la décision de manière proactive de confirmer par la présente que les rumeurs sont de pures spéculations médiatiques et non basées sur des faits. »

Szafnauer est arrivé en Formule 1 avec l’équipe British American Racing en 1998 en tant que directeur des opérations. Il a ensuite travaillé pour Jaguar et Honda avant de rejoindre son équipe actuelle.

Après avoir été chef des opérations et chef d’équipe adjoint chez Force India, Szafnauer est devenu PDG et chef d’équipe après le rachat de la tenue par Lawrence Stroll en 2018. Elle a ensuite été rebaptisée Racing Point et, au début de cette année, Aston Martin. .

