Szafnauer : Je pense que nous avons fait du bon travail pour 2022

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, est optimiste quant aux chances de son équipe pour la prochaine saison de Formule 1, anticipant qu’ils ont fait un assez bon travail en réagissant à la nouvelle réglementation aérodynamique 2022.

Aston Martin a connu une saison horrible l’année dernière car sa voiture, l’AMR21 a été gravement affectée par les réglementations au sol qui ont été appliquées lors de la saison 2021 de F1 – étant une voiture à faible inclinaison suivant une philosophie similaire à la W12 de Mercedes – contrairement à son prédécesseur rapide, le RP20, également connu sous le nom de « Pink Mercedes » qui a été construit sous le couvert de Racing Point de l’équipe en 2020.

Cependant, alors que Mercedes a pu récupérer ses performances perdues en remportant son huitième titre consécutif des constructeurs, Aston Martin n’a pas pu emboîter le pas et a terminé la saison en septième dans le tableau des constructeurs par rapport à la quatrième en tant que Racing Point en 2020.

Mais avec l’entrée en vigueur du nouveau règlement la saison prochaine, de nombreuses équipes espèrent faire un pas en avant dans la hiérarchie, et Otmar Szafnauer espère que son équipe connaîtra une meilleure saison l’année prochaine.

Difficile de prédire l’ordre hiérarchique de 2022

S’exprimant dans une interview avec racingnews365, Szafnauer a parlé de ses attentes pour 2022.

« Il est difficile de savoir où nous nous situons par rapport à tout le monde, car c’est un secret très gardé », a-t-il commencé.

« Mais nous le saurons en temps voulu, probablement lorsque nous commencerons à courir à Bahreïn. Il s’agit d’interpréter les nouvelles réglementations techniques et de trouver des domaines qui pourraient être exploités au sein de la réglementation mais qui vous donnent de la performance.

« Si nous avons fait du bon travail dans ce domaine, par rapport à nos concurrents, je vois que nous serons vraiment compétitifs l’année prochaine », a espéré le patron d’Aston Martin.

« Mais, si quelqu’un d’autre a trouvé quelque chose que nous n’avons pas trouvé, alors je peux voir que nous devons être des suiveurs rapides et obtenir rapidement ce type de performance sur la voiture.

« Mais je pense que nous avons fait du bon travail », a déclaré Szafnauer. « Mais vraiment difficile à savoir tant que vous n’avez pas compris ce que tout le monde a fait. »

Réfléchissant aux difficultés rencontrées par l’équipe en 2021 en raison des règles révisées au sol, Szafnauer a déclaré : « Le revers, je ne pense pas, se produira l’année prochaine, principalement parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde.

« Nous n’avons pas eu de changements de règles aérodynamiques unilatéraux qui ont affecté certaines équipes plus que d’autres. Les règles sont donc les mêmes pour tout le monde.

Aston Martin à dépenser judicieusement

Depuis que l’équipe précédemment connue sous le nom de Force India a été rachetée par un consortium d’entreprises dirigé par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, dont le fils Lance conduit pour l’équipe avec le quadruple champion Sebastian Vettel, de sérieux investissements ont été investis dans l’équipe auparavant à court d’argent, avec Stroll Sr. exprimant ses ambitions de transformer son équipe de milieu de terrain en un prétendant au titre.

Szafnauer a expliqué la stratégie de l’équipe pour les dépenses des nouveaux investissements en disant : « Le financement est maintenant plus abondant et plus évident.

« Cet argent devrait et sera consacré à la construction d’infrastructures que d’autres équipes ont construites au cours de nombreuses années, et à dépenser beaucoup d’argent pour le faire.

« Ils utilisent cette infrastructure dans ces outils à leur avantage pour développer la propriété intellectuelle, accélérer la voiture, faire de la R&D… nous devons avoir les mêmes outils et c’est là que ira la plupart de l’argent », a insisté l’homme de 57 ans.

Aston Martin a commencé à construire une nouvelle usine à la pointe de la technologie en septembre 2021 et a lancé une énorme campagne d’embauche avec l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, rejoignant en tant que PDG en septembre 2021, tout en étant le plus en vue de la les nouvelles recrues de l’équipe.