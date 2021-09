Szafnauer : Lance Stroll « l’un des pilotes les plus doués de la F1 moderne »

Otmar Szafnauer a déclaré que Lance Stroll était « l’un des pilotes les plus doués de la Formule 1 moderne » après la confirmation du renouvellement du Canadien.

Bien qu’il y ait eu quelques spéculations concernant l’avenir de ce dernier, il a été largement admis que Aston Martin garderaient leur couple actuel de Stroll et Sebastian vettel pour la campagne 2022, et c’est désormais confirmé.

Des deux, Vettel a été le pilote légèrement le plus fort jusqu’à présent en 2021, marquant 11 points de plus et montant sur le podium, et s’il reste en tête, cela prolongera la course de Stroll à être battu par un coéquipier à chaque saison. depuis son adhésion au réseau en 2017.

Malgré ce record, le patron de l’équipe Szafnauer dit que le Canadien est l’un des pilotes les plus talentueux du moment.

“Lance est l’un des pilotes les plus doués de la Formule 1 moderne, et à ce talent brut, il ajoute maintenant un sérieux engin de course”, a-t-il déclaré.

“Quatre fois champion du monde, ayant piloté 271 Grands Prix, dont il a remporté 53, Sebastian est également un atout considérable pour notre équipe, et l’année prochaine nous nous attendons à ce qu’ils courent bien dans ce qui sera une formule très différente de l’actuel.

“Nous ne sous-estimons jamais notre opposition, nous n’avons donc pas l’intention de trop promettre, mais nous savons que Lance et Sebastian tireront le meilleur parti des outils que nous mettrons à leur disposition.”

Merci à Lance et Sebastian d’avoir laissé leur marque cette année. Voici 2022. #IAM #Annoncé pic.twitter.com/yO0ZOP3QX6 – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 16 septembre 2021

La campagne 2021 ne s’est pas exactement déroulée comme prévu pour l’équipe anciennement connue sous le nom de Racing Point. la saison dernière.

Lawrence Stroll, le père de Lance et propriétaire de l’équipe, attribue cela aux changements de réglementation dans le département aérodynamique et est satisfait de la performance de ses pilotes.

“La toute première saison d’Aston Martin a connu un début décevant, en raison des changements réglementaires intervenus au cours de l’hiver qui ont désavantagé les deux équipes dont les voitures utilisent une philosophie aérodynamique à faible inclinaison”, a-t-il déclaré.

“Mais nous avons bien progressé ces derniers mois, et Lance et Sebastian ont tous deux réalisé d’excellentes performances.

“Ils ont eu plus que leur juste part de malchance, mais en 2022, nous sommes ravis de continuer avec un si excellent mélange de jeunes talents et d’expertise expérimentée.”