Szafnauer : Sebastian Vettel n’est pas à 100%, mais se rapproche

Le patron de l’équipe, Otmar Szafnauer, a déclaré que Sebastian Vettel ne fonctionnait pas encore à 100% chez Aston Martin, mais qu’il s’en approchait maintenant.

L’Allemand a fait un début de vie décevant avec sa nouvelle équipe, échouant à marquer des points dans les quatre premières courses et étant le deuxième meilleur coéquipier. Balade de Lance.

Cependant, les choses allaient beaucoup mieux dans la cinquième manche, car il a terminé en P5 pour passer au-dessus du Canadien au classement et donner à son équipe son meilleur résultat de l’année.

De plus, Szafnauer pense que l’Allemand – comme d’autres qui ont rejoint de nouvelles équipes – bien que proche, n’est pas complètement installé et a encore de la place pour faire encore mieux.

« Il n’est pas à cent pour cent là-bas. Je lui en ai parlé ce week-end (Monaco) mais il est proche », a-t-il déclaré selon GPFans.

« Il se sent beaucoup plus à l’aise, et après chaque course et séance de qualification, il se rapproche de plus en plus.

« J’ai également parlé à d’autres pilotes qui ont changé d’équipe et qui passent par le même processus ou un processus similaire et ils m’ont dit qu’il leur faudrait environ cinq courses pour se sentir vraiment à l’aise.

“Je suppose pour Seb, je veux dire que nous essayons de prédire l’avenir, c’est que ce sera probablement dans ce domaine aussi.”

Le moment qui a scellé P5 pour Seb… accrochez-vous bien !

#MonacoGPpic.twitter.com/4LzXnG40Kx – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 24 mai 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

La performance de Vettel à Monaco n’était pas seulement sa meilleure de la saison, mais aussi l’une de ses meilleures performances depuis qu’il a commencé à lutter chez Ferrari en 2019.

Le fait qu’il soit arrivé sur l’un des circuits les plus difficiles du calendrier, celui où il n’y a pas de marge d’erreur, montre qu’il est de plus en plus à l’aise avec ses machines, dit Szafnauer.

“Il devient de plus en plus à l’aise dans la voiture et les marges sont vraiment très serrées, surtout au milieu de terrain”, a-t-il ajouté.

« Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans la voiture et que vous ne la poussez pas dans ses derniers retranchements, à peine s’en éloigner, alors vous êtes un dixième [of a second] au large ou aux deux dixièmes.

“Mais il se sent plus à l’aise dans la voiture, et il n’y a pas de piste plus difficile à piloter que Monaco si vous ne vous sentez pas à l’aise.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.